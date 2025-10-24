体温上昇が色の変化でわかる、熱中症予防シール開発中…ファンケルとＴＯＰＰＡＮ

子どもたちの熱中症予防に役立てようと、化粧品大手「ファンケル」（横浜市中区）と、「ＴＯＰＰＡＮ」（東京）が、体温の上昇が色の変化でわかるシールの共同開発に取り組んでいる。

「体温を見える化するシール（仮称）」で、製品化に向け、佐賀県基山町などで実証実験が重ねられている。（立山芽衣）

９月２９日、基山町小倉の放課後デイサービス「おりーぶ」。小学生１０人の前腕にシールが貼られていく。紫色をしたシールは、体の表面温度が３４度になると色が変化し始め、３６度でピンク色になる。おりーぶには、体温調整が難しい神経発達症の子どもも通っており、そうした子ども向けの初めての実証実験だ。屋外で、なわとびやドッジボールをして遊んでいた子どものシールがピンク色になると、水分補給が促された。

開発を手がけているのは、ファンケルのヘルステック事業開発準備室の阿部征次係長（４９）。「ＴＯＰＰＡＮ」の「肌に貼っても大丈夫なフィルム」を活用し、２０２３年５月から共同開発をスタートした。阿部さんは高校時代、柔道部の後輩を熱射病で亡くした経験から、熱中症を予見できるものをつくりたいと考えているという。

これまで小学校を対象に実証実験を行ってきており、今回が４回目。おりーぶの本田由記子施設長（５３）が阿部さんの実姉という縁で、実験が実現したという。

本田施設長によると、これまで屋内外で遊ぶ子どもたちには、１５分ごとに水分補給をさせていた。だが今回の実験では、シールが５分ほどでピンク色に変化した子どももおり、「学年や体形でも水分補給のタイミングは変わってくることを実感した」と話す。

シールを貼った子どもたちの様子を見守った阿部さんは「自分の体のことをうまく伝えられない子どもにも、水分補給を促せた」と手応えを語る。今後は、精度や機能性、視認性の向上を図り、製品化を目指していくという。