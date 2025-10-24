高橋留美子×犬夜叉♡OUTDOOR PRODUCTSリュック新登場
高橋留美子先生の名作『犬夜叉』とOUTDOOR PRODUCTSがコラボしたリュックサックが登場♡ 外側は犬夜叉の刺繍ワンポイントでシンプル、内側はキャラクター総柄で可愛さ満点。幅31×高さ45×奥行13cmで日常使いにもぴったりな機能性も魅力です。価格は税込9,680円。ヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて販売中で、お出かけやアウトドアに活躍する一品です♪
外側はシンプル×内側はキャラクター総柄
外側は犬夜叉の刺繍ワンポイント入りでシンプルなデザイン♡サイドにはオープンポケットが2つ、フロントにはファスナーポケット1つ付きで収納力も抜群です。
内側はオリジナルアートのキャラクター総柄で、開けるたびにわくわく♪ 幅31×高さ45×奥行13cmのサイズ感で、普段使いやお出かけにもぴったりです。価格は税込9,680円。
日常使いにも便利な機能性
ポリエステル製で軽量ながら耐久性もあり、外出やアウトドアシーンでも活躍。内側にはオープンポケットもあり、スマホや小物の収納に便利です♪
モデル身長162cmで背負いやすいサイズ感に設計されており、デザインと機能性を両立。犬夜叉ファンにはもちろん、普段使い用としてもおすすめのリュックです。
高橋留美子ファン必見♡犬夜叉リュックでお出かけをもっと楽しく
高橋留美子先生の『犬夜叉』とOUTDOOR PRODUCTSがコラボしたリュックサックは、税込9,680円でヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて販売中♡
シンプルな外観と可愛い総柄の内側、ポケットも充実し機能性も抜群。日常使いからアウトドアまで幅広く活躍し、ファン必携のアイテムです♪
お出かけがもっと楽しくなる一品をぜひ手に入れて♡