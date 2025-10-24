◆ソフトバンク全体練習（23日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクは2020年以来、5年ぶりの日本一をかけて、25日から阪神との日本シリーズに挑む。

日本ハムとのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージは、最終第6戦までもつれ込む大激戦を繰り広げ、優勝のアドバンテージを含む4勝3敗で日本シリーズに駒を進めた。

最終戦まで続いたことにより、日本シリーズの先発ローテーションに影響が及びそうだ。そんな中で吉兆もある。CSファイナル第6戦まで開催されたマッチアップは過去4度あり、4勝3敗で勝ち抜いてきた4チームはいずれも日本一まで上り詰めている。

昨年はソフトバンクが、セ・リーグのCSファイナルステージ第6戦で巨人を下したDeNAの勢いを止められず日本一を逃した。一方で2014年はソフトバンクが日本ハムをパ・リーグのCSファイナルステージ最終戦で下し、4連勝でセ・リーグのCSファイナルステージを突破してきた阪神に4勝1敗で勝利した例もある。

CSファイナルステージで日本ハムに最終戦まで苦しめられたソフトバンク。日本シリーズでは、過去の4チーム同様に日本一をつかめるか。

◆CSファイナルステージを4勝3敗（アドバンテージ含む）で勝ち上がったチームの日本S結果

2010年 ロッテ 4勝―2勝（1分） 中日

2012年 巨人 4勝―2勝 日本ハム

2014年 ソフトバンク 4勝―1勝 阪神

2024年 DeNA 4勝―2勝 ソフトバンク