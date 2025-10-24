【埼玉県】「秘境の雰囲気がある」小鹿野温泉大竜寺源泉の魅力とは？ 都心から約2時間でアクセス
小鹿野温泉大竜寺源泉は、埼玉県秩父郡小鹿野町の諏訪山東側山麓の山あいに位置する温泉地です。江戸時代から秩父の山奥の湯として親しまれてきた歴史があります。周辺は豊かな自然に囲まれており、都会の喧騒（けんそう）を離れ、静かにリラックスできる環境が魅力です。
また、周辺には季節の花が楽しめる「四阿屋山福寿草園（あずまやさんふくじゅそうえん）」や、キャンプ場・コテージなどを備えた「吉田元気村」といった自然アクティビティ施設も充実しています。
▼秘境の雰囲気がある
「秘境温泉の雰囲気がある」（60代男性／埼玉県）」
「ちょっと行くまでに時間がかかりますが、群馬県や栃木県の温泉ほど観光化してないので、のんびりできるのではと思いました」（50代女性／埼玉県）」
▼良質な湯とリラックス空間
「温泉の泉質も良く、心身ともにリラックスできる空間です。また、周辺には豊かな自然が広がっており、散策やハイキングにも最適です」（30代女性／秋田県）」
▼地元の文化も楽しめる
「小鹿野歌舞伎が気になるので、雰囲気と温泉を楽しみたい」（30代女性／茨城県）」
西武池袋線の特急で池袋駅から西武秩父駅までが約1時間20分程度、そこから西武観光バス「小鹿野車庫行き」に約40分程度乗車し、「旧車庫前」でバスを降りて、徒歩1分ほどで温泉地へ到着します。池袋からの所要時間は、乗り換えを除いておよそ2時間です。
車の場合は、関越自動車道・花園ICから国道140号と299号を経由して約50分（距離は約30km）で到着します。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
