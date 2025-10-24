「あまりにも祖母すぎる笑」人気芸人、相方の姿にファン爆笑！ 「もうそうにしか見えませんwww」
お笑いコンビ・ガクテンソクの奥田修二さんは10月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。相方のよじょうさんの写真を公開したところ、ファンから爆笑の声が寄せられています。
ファンからは「あまりにも祖母すぎる笑」「祖母すぎてスルーしそうになった笑」「信じる人も出て来るぐらい祖母」「もうそうにしか見えませんwww」「腰曲がって肩あがってる感じがおばあすぎるwww」などの声が寄せられました。
「福井県で祖母と昼食」奥田さんは「福井県で祖母と昼食」とつづり、1枚の写真を投稿。机を挟んで向かい側で食事をするよじょうさんを撮影していますが、髪形や表情、姿勢が相まって、まるでお年寄りのように見えます。祖父ではなく「祖母」なのが絶妙な表現ですね。
「新幹線1時間待ちおじさん、、おばさん？」13日には「新幹線1時間待ちおじさん、、おばさん？」とつづり、よじょうさんの姿を公開していた奥田さん。この投稿にも、ファンから「お母さんだ」「ギリおじさん…だと信じたいですw」といった声が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)