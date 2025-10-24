¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡¡Áõ¤¤¤â°ì¿·¤µ¤ì¤¿¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥´¥ë¥Õ¡õ¥ê¥¾¡¼¥ÈOITA¡¡COURSE¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤Ã¤¿
¡¡º£²ó¤ÎÀ¾¥¹¥ÝWEB¡¡OTTO¡ª¤Î¥´¥ë¥Õ´ë²è¤Ï¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Î¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥´¥ë¥Õ¡õ¥ê¥¾¡¼¥È¡¡OITA¡¡COURSE¡×¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£10·î¤Ë¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂÎ´¶¤·¤¿¡£¡Ê¾¾ÅÄÃ£Ìé¡Ë
¡¡¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤Î¿´¸¯¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ëµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤òÁ´¿È¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£²þÁõ¤ò½ª¤¨¡¢10·î1Æü¤«¤é¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Ï¤Ò¤¤¿¤Æ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤¤¡¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Áá¤á¤ËÅþÃå¤¹¤ì¤Ð¡¢¥«¥Õ¥§¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç°ìÂ©¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¤Î»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¥³¡¼¥¹¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥´¥ë¥Õ¡õ¥ê¥¾¡¼¥È¤ÎÄÍËÜÁ±ÏºÁí»ÙÇÛ¿Í¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò°Õ¼±¤·¤Ä¤Ä¡¢°ìÈÌ¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦¶õ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ä¥«¥Ã¥×¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ç¥Ã¥×¤â´Þ¤á¤¿Åý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¤Ä¤¯¤ê¤Ï¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡£ÄÍËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ë¡£±¿±Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ï¿·¤·¤¤¤ä¤êÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¡¼¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º²÷Å¬¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥´¥ë¥Õ´ØÏ¢¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊGDO¡Ë¡×¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿º£²ó¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤ò²ó¤Ã¤¿¡£¥°¥ê¡¼¥ó¤Ï¥Ù¥ó¥È¤È¥Ð¥ß¥å¡¼¥À¤Î2¼ïÎà¤ò»È¤¤Ê¬¤±¡¢¼Ç¤Î´ÉÍý¤â¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½©¤Î¥´¥ë¥ÕÆüÏÂ¤ò·Þ¤¨¤Æµ¤»ý¤Á¤â¹â¤Ö¤ëÃæ¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£´Ë¤ä¤«¤ÊÂÇ¤Á¾å¤²¤Î5ÈÖ¥ß¥É¥ë¡Ê408¥ä¡¼¥É¡Ë¡¢ÂÇ¤Á²¼¤í¤·¤Î7ÈÖ¥ß¥É¥ë¡Ê394¥ä¡¼¥É¡Ë¤Ç¤È¤â¤Ë¥Ñ¡¼¤òÃ¥¤¦¤Ê¤Éµ¤Ê¬¤è¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢µ÷Î¥¤ÎÄ¹¤¤ÃÓ±Û¤¨¤Î8ÈÖ¥·¥ç¡¼¥È¡Ê205¥ä¡¼¥É¡Ë¤ÇÎÏ¤ß¤«¤é¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¡£¤½¤³¤¬¶Á¤¤¤Æ¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ï50¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1975Ç¯¤Ë³«¾ì¤·¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ÖÂçÊ¬ÅìµÞ¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡×¤«¤é¡¢2024Ç¯2·î¤Ë¸½ºß¤ÎÌ¾¾Î¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¶å½£¤òÃæ¿´¤Ë´ë¶È¿Í¤ä¼Ò²ñ¿Í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì¾¥³¡¼¥¹¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ÌÌ¥ÎÏ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÁõ¤¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÍËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥³¡¼¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£µ¤¿´¤¬ÃÎ¤ì¤¿Ãç´Ö¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¡¢ÂçÀÚ¤ÊÀÜÂÔ¤Ç¤â¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¾ì½ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢£ÂçÊ¬¤ÎÌ¾Êª¤¬¥º¥é¥ê
¢£¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥´¥ë¥Õ¡õ¥ê¥¾¡¼¥È¡¡OITA¡¡COURSE
ÂçÊ¬»Ô¹ÆâÊ§Àî227¤Î1¡£Åì¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÂçÊ¬µÜ²ÏÆâ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤é¼Ö¤ÇÌó5Ê¬¡£097¡½529¡½2311¡£
¢£¥°¥ë¥á
¡¡ÂçÊ¬¤Î¿©¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡ÖÂçÊ¬Ì¾Êª¡¡¤è¤¯¤Ð¤ê¸æÁ·¡×¡Ê1800±ß¡Ë¤¬ºÇ¹â¤À¡£Ë¸åµí¤Î¤Ë¤®¤ê¡¢µ¨Àá¤ÎÅ·¤×¤é¡¢¤´¤Þ¤À¤·¤¦¤É¤ó¤Ê¤É¡¢¤´ÅöÃÏ¤ÎÌ¾»º¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¡£Ì£¤â¸«¤¿ÌÜ¤âÇ¼ÆÀ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¡£
¡¡¹ë²÷¤µ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡ÖË¸åµí¥í¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¥»¥Ã¥È¡×¡Ê2800±ß¡Ë¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£Æù¸ü¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¡¼¥¹¤Ç³Ú¤·¤á¤Ð¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤½¤¦¤À¡£¤À¤´½Á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢°ìÂ©¤Ä¤¯¤Î¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£