Í¥¤ì¤¿¿·Ê¹¹¹ð¤òÉ½¾´¤¹¤ëÀÅ²¬¿·Ê¹¹¹ð¾Þ¤ÎÉ½¾´¼°¤¬10·î23Æü¡¢ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è¤ÎÀÅ²¬ ¿·Ê¹ÊüÁ÷²ñ´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Ç46²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤Î¾Þ¤Ï¡¢¿·Ê¹»æÌÌ¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ë¤¹¤ë¹¹ð¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢2024Ç¯9·î¤«¤é2025Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤ËÀÅ²¬¿·Ê¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¹¹ð¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ9ºîÉÊ¤¬¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¹¹ð¼çÉôÌç¤ÇÆþ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï5ºîÉÊ¤Ç¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÀÅ²¬¸©À¶¿åÄ®¤ÎÊ¸¶ñÀìÌçÅ¹¡Ö¥¤¥ó¥¯¡×¤Î30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¹¹ð¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¯¤ÎÀµÂÎ¡£¡×¤¬¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥¤¥ó¥¯ µï»³Å¯Ìé¼ÒÄ¹¡ä¡Ö¤ªµÒÍÍ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥áー¥«ー¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿30Ç¯¡£°ì½ï¤Ë¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×
¤Þ¤¿¡¢¼ã¼êºî²È¤ÎÈ¯·¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¯¥ê¥¨ー¥Æ¥£¥ÖÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ²¬¥Ç¥¶¥¤¥óÀìÌç³Ø¹»¤Î¿·°æÈþµ®¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡Ö°Â¿´¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É4ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£