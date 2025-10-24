テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２４日、前日の２３日に行われたプロ野球ドラフト会議について報じた。

番組ではソフトバンクがドラフト１位で米スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２０）をサプライズ指名。ＤｅＮＡとの競合となったが、城島健司チーフ・ベースボールオフィサー（ＣＢＯ、４９）が残り福で交渉権獲得のクジを引き当てたことを紹介した。

また佐々木は来年７月に開催が見込まれるＭＬＢのドラフト対象にもなっており、入団交渉はシ、ーズン終了後に解禁となるため、最短でスタンフォード大が所属するアトランティック・コースト・カンファレンス（ＡＣＣ）のリーグ戦が終了する来年５月に始まり、７月末までの期間となることも伝えた。

これにコメンテーターを務める元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂は「日米両方のドラフトかかる選手が日本人が出たというのが、すごい時代になったな〜と思う」と感心。「スタンフォードに行かれているわけですから、多分メジャーリーグを目標でやっていると思う」と見解を語った。