Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¥¯¥í¥¹±ß¡Ë
Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¥¯¥í¥¹±ß¡Ë
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ
¥æー¥í±ß
½ªÃÍ177.26¡¡¹âÃÍ177.45¡¡°ÂÃÍ176.31
178.84¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
178.15¡¡Äñ¹³2
177.70¡¡Äñ¹³1
177.01¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
176.56¡¡»Ù»ý1
175.87¡¡»Ù»ý2
175.42¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ý¥ó¥É±ß
½ªÃÍ203.32¡¡¹âÃÍ203.80¡¡°ÂÃÍ202.82
204.79¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
204.29¡¡Äñ¹³2
203.81¡¡Äñ¹³1
203.31¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
202.83¡¡»Ù»ý1
202.33¡¡»Ù»ý2
201.85¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥¹¥¤¥¹±ß
½ªÃÍ191.86¡¡¹âÃÍ192.09¡¡°ÂÃÍ190.79
193.67¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
192.88¡¡Äñ¹³2
192.37¡¡Äñ¹³1
191.58¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
191.07¡¡»Ù»ý1
190.28¡¡»Ù»ý2
189.77¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¹ë¥É¥ë±ß
½ªÃÍ99.37¡¡¹âÃÍ99.55¡¡°ÂÃÍ98.54
100.78¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
100.16¡¡Äñ¹³2
99.77¡¡Äñ¹³1
99.15¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
98.76¡¡»Ù»ý1
98.14¡¡»Ù»ý2
97.75¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
NZ¥É¥ë±ß
½ªÃÍ87.73¡¡¹âÃÍ87.85¡¡°ÂÃÍ87.13
88.73¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
88.29¡¡Äñ¹³2
88.01¡¡Äñ¹³1
87.57¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
87.29¡¡»Ù»ý1
86.85¡¡»Ù»ý2
86.57¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥«¥Ê¥À¥É¥ë±ß
½ªÃÍ109.06¡¡¹âÃÍ109.22¡¡°ÂÃÍ108.53
110.03¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
109.63¡¡Äñ¹³2
109.34¡¡Äñ¹³1
108.94¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
108.65¡¡»Ù»ý1
108.25¡¡»Ù»ý2
107.96¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
