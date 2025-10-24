¡ÖÎò»ËÅª½Ö´Ö¡×±Ñ¹ñ²¦¤È¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¤¬¶¦Æ±ÎéÇÒ
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤¬¡¢¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¤È¶¦¤ËÎéÇÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¹ñ¶µ²ñ¤È¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¸ø¤Î¾ì¤Ç¶¦¤Ëµ§¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìó500Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦É×ºÊ¤È¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä
¡¡¹ñÉÐ¤È¤·¤Æ¥Ð¥Á¥«¥ó¤òË¬Ìä¤·¤¿¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦É×ºÊ¤Ï23Æü¡¢¤³¤È¤·5·î¤Ë¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥ì¥ª14À¤¤È¶¦¤Ë¥·¥¹¥Æ¥£¡¼¥ÊÎéÇÒÆ²¤Çµ§¤ê¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¹ñ¶µ²ñ¤Î¼óÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¹ñ²¦¤¬¡¢¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Î¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¤È¸ø¤Î¾ì¤Ç¶¦¤Ëµ§¤ë¤Î¤Ï¡¢1534Ç¯¤Ë¥Ø¥ó¥ê¡¼8À¤¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¹ñ¶µ²ñ¤òÀßÎ©¤·¡¢¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¤«¤éÊ¬Î¥¤·¤Æ°Ê¹ß½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥í¡¼¥Þ¶µ¹ÄÄ£¤Ïº£²ó¤Î¶¦Æ±ÎéÇÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎò»ËÅª¤Ê½Ö´Ö¤ò¹ï¤ó¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë