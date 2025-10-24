¹â»ÔÁíÍý¤ÈÌÌ²ñ¤Î²ÈÂ²²ñ¡ÖÆüÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÇÂÇ³«¤ò¡×
¡¡¹â»ÔÁíÍý¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿ÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ²²ñ¤Î²£ÅÄÂóÌéÂåÉ½¤é¤¬²ñ¸«¤·¡¢²þ¤á¤ÆÆüÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î³«ºÅ¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹â»ÔÁíÍý¤ÈÌÌ²ñ¤ÎÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ²²ñ
¡ÖÆüÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤³¤Îç±Ãå¤¹¤ë¾õ¶·¤òÂÇ³«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤¬ÁíÍý¤È¤¤¤¦Î©¾ì¡¢¶¯¤¤¸¢¸Â¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤³¤ÎÌäÂê¤ò1Æü¤âÁá¤¯²ò·è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÊÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ²²ñ²£ÅÄÂóÌéÂåÉ½¡Ë
¡¡²£ÅÄÂóÌéÂåÉ½¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÀÚ¼Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡×¤È¹â»ÔÁíÍý¤È¤ÎÌÌ²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²£ÅÄÁáµª¹¾¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¤Ï½÷À½é¤ÎÁíÍý¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤¿°ã¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È´üÂÔ´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁíÍý¤ÏÌÌ²ñ¤Ç¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤È¤Î¡Ö¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÎ×¤à³Ð¸ç¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë