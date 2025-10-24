今回は、自分の母親をバカにし、母親の作った料理を捨てた彼氏と縁を切ったエピソードを紹介します。

人としてありえない…

「婚約中で同棲している彼氏は、家事を全部私に押し付けてくるのが嫌ですね。また彼氏は、私の母に対しすごく失礼なんです……。

この前なんて、ウチの母が作ってくれた肉じゃがを、彼氏は『不味すぎて食えない』と言い、一口食べただけで捨てたんです。ちなみに肉じゃがは少し薄味ではあるものの、普通に美味しいんですよ。それも健康に気を使ってのことなんですが。

さらに彼氏は『お前のお母さんの料理って、どれも不味いよね』とバカにしてきたんです……。もうこれ以上この人と一緒にいたくないと思い、彼氏に『母親の料理を捨てるなんてありえない』『あんたのことも捨てるね？』と言い放ちました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2024年4月）

▽ 大切な家族の悪口を言われるのも許せないですし、あまりに思いやりがないですよね。結婚したら大変なことは目に見えているので、別れて本当に正解だと思います。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。