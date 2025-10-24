¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM¡ÙMOBILE SUIT ENSEMBLE¤Ë¡Ö¥¼¥¦¥¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM¡Ù¤è¤ê¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à MOBILE SUIT ENSEMBLE EX56 ¥¼¥¦¥¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡×(6,600±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à MOBILE SUIT ENSEMBLE EX56 ¥¼¥¦¥¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡×(6,600±ß)
¡ÖMOBILE SUIT ENSEMBLE¡×¥·¥ê¡¼¥ºEXÃÆ¤Ë¡Ö¥¼¥¦¥¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
MA·ÁÂÖ»þÁ´Ä¹Ìó19Ñ¤ÎÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à MOBILE SUIT ENSEMBLE EX55 ¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Ë¡¼¥¬¥ó¥À¥àSpec¶¡×¤ËÉðÁõ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¼¤Ò2¾¦ÉÊ¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
