「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）

広島からドラフト２位指名を受けた斉藤汰直（たいち）投手（２１）＝亜大＝は、指名された瞬間も表情を崩さなかった。胸に去来したのは安堵（あんど）感と悔しさだった。直後の会見では「まずは自分の名前が本当に呼ばれてホッとした気持ちと、どこか悔しい思いも少しあります」と本音を吐露した。

最速１５２キロ右腕として、１位指名の可能性が出てくるほど前評判は高かった。しかし、同じ東都リーグでしのぎを削った青学大・中西が中日から１位で指名されるなど、同世代の投手が１巡目で名前が呼ばれた中、自身は１巡目では指名されなかった。

「やっぱり大学４年間、ドラフト１位で指名されるという目標を持って練習してきた」と右腕。「同級生が自分の前で呼ばれたところに悔しさを持って。呼ばれた順番はプロ野球に入ったら関係ないと思うので、世代を代表できる投手になっていきたいと思います」と前を見据えた。

広島にはこれまで縁がなかったが、カープという球団には「本当にファンの方々が温かくて、地元愛の強い」という印象を抱いている。

球団は「先発完投型の将来のエース候補」という期待をかけ、右腕もプロで先発として活躍を思い描く。「まずはカープを代表する投手になって、日本を代表する投手になっていきたい」。悔しさを味わい、その目はすでに燃えていた。

◆斉藤 汰直（さいとう・たいち）２００３年１２月７日生まれ。２１歳。兵庫県出身。１８３センチ、９０キロ。右投げ右打ち。小浜小１年時にポルテで野球を始め、川西タイガースに所属。宝塚中では軟式野球部でプレー。武庫荘総合を経て、亜大では１年春からベンチ入り。最速は１５２キロで持ち球はツーシーム、フォーク、カットボール、カーブ。寝ることが好きで、憧れの選手は米大リーグ・メッツの千賀滉大。