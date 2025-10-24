¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù²ÎËû¤ÎÍß¤«¤é¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¡ª¡ÖÃË½÷¡×¤òÄ¶±Û¤·°¦¤¹¤ëÄÕ½Å¤Î»ÅÁð¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤¢¤ÎÈþ¿Í²è¡Ú¸åÊÔ¡Û
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×40²ó¡Ø¿Ô¤¤»¤Ì¤ÏÍß¤ÎÀô¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Î¡ÈÍß¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´öÂ¿¤Îº¤Æñ¤òÃÎ·Ã¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿²¶¤¬Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤é¤·¤¤¡ÈÍß¡É¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÅÄ¾Â¤ÇÉå¤Ã¤¿À¤¤ÎÃæ¤ò·ú¤ÆÄ¾¤¹¡×¡ÈÍß¡É¤Ç¡¢¸·¤·¤¤·ðÌóÎá¤ò¿Ê¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«Ê¬¤Îµ¬À©¤Î¤»¤¤¤ÇÂç¹¥¤¤Ê²«É½»æ¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤¯¤»¤Î¶¯¤¤ÂìÂôàôµÈ¡Ê¶ÊÄâÇÏ¶×¡¿ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¤È¾¡Àî½ÕÏ¯¡Ê³ë¾þËÌºØ¡¿¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡Ë¤È¤¤¤¦Æó¿Í¤Î¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë°Õ¼±¤òÀú¤ê¡¢¡ÖÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÍß¡É¤òÁß¤Î©¤Æ¡£
É®¤òÀÞ¤ë¤È¤¤¤¦»³ÅìµþÅÁ¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¸Æ¤Ó½¸¤á¤¿²ñ¤òºÅ¤·¡¢ ¡È¥â¥Æ¤Î¥¹¥³¡¼¥ë¡É¤òÍá¤Ó¤µ¤»¡Ö¤â¤Ã¤ÈÉÁ¤¤¿¤¤¡×¡ÈÍß¡É¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ËÂçÀ®¸ù¡£
¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÄÕ½Å¡¢Äê¿®¡¢µþÅÁ¡¢²ÎËû¡Ä¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È¿Ô¤¤»¤ÌÍß¡É¤È¤Ï¡©¤½¤Î¡ÖÍß¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿·Å¸³«¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
¤¢¤È¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤¬Âç·ö²Þ¤·¤¿¤Þ¤ÞÊÌ¤ì¤¿²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤ò¸Æ¤ÓÌá¤·¡¢¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î½÷À¤Î¡ØÂç¼ó³¨¡Ù¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤À¤±¡£
¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤È²ÎËû¤Î¡ÈÍß¡É¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Ì¾ºî¤ÎÃÂÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿Å¸³«¤ò¹Í»¡¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÕ½Å¤«¤éÎ¥¤ì¤¿²ÎËû¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸Æ¤ÓÌá¤¹
ÄÕ²°¹Ì½ñÆ²¤¬»ÏÆ°¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î»Ä¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ï²ÎËû¤Ç¤¹¡£µ¯»à²óÀ¸¤Îºö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢²ÎËû¤ÎºÍÇ½¤ÏÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
²ÎËû¤Ï¡¢áìÆÇ¡ÊÇßÆÇ¡Ë¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¤è¡ÊÆ£´ÖÁÖ»Ò¡Ë¤Î»à¤ò¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ºË´³¼¤òÉÛÃÄ¤Ë¿²¤«¤»¤¿¤Þ¤Þ²è¤òÉÁ¤Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢ÄÕ½Å¤¬¶¯°ú¤Ë°ú¤Çí¤¬¤·¤¿¤³¤È¤Ç·ö²ÞÊÌ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å²ÎËû¤Ï¡¢¹ë¾¦Ž¥³ø²°°ËÊ¼±Ò¡ÊU»ú¹©»ö¡¦±×»ÒÂîÏº ¡Ë¤Î¡¢¡È²¨³¨¤òÆùÉ®²è¤Ç¡É¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ÆÆÊÌÚ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¤¤Ê²¨³¨¤òÆùÉ®¤ÇÉÁ¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦³¨»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÁÏºîÍß¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¹¾¸Í¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤¤»×¤¤¤È¡¢ÄÕ½Å¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÉõ°õ¤·¤¿¤¤¤¿¤á¤ËÎ¥¤ì¤¿¤¤»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê²ÎËû¤ËÄÕ½Å¤¬°ÍÍê¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢½÷À¤Î´é¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¶»¤«¤é¾å¤À¤±¤Î¡ØÂç¼ó³¨¡Ù¡£¤½¤³¤Ë¡¢Åö»þ¹¾¸Í¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ø´ÑÁê³Ø¡Ù¡Ê´éÎ©¤Á¤«¤é¡¢À³Ê¡¦µ¤¼Á¡¦±¿Ì¿¡¦ºÍÇ½¤Ê¤É¤òÈ½Äê¤¹¤ë¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÆþ¤ì¤¿³¨¤Ç¤¹¡£
²ÎËû¤Ë²ñ¤¤¤Ë³ø²°°ËÊ¼±Ò¤Î²È¤òË¬¤ì¤¿ÄÕ½Å¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÎËû¤Ï¡¢¤±¤ó¤â¤Û¤í¤í¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¡£
¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢ÅöÂå°ì¤Î³¨»Õ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦ÀâÆÀ¤¹¤ëÄÕ½Å¤Ë
¡Ö»ä¤Î¤¿¤á¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Ä¤Þ¤ë¤È¤³¡¢¶â·«¤ê¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄÕ²°¤òµß¤¦Åö¤¿¤ê¤¬Íß¤·¤¤¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ï¤è¤¯¤Ð¡¢»ä¤òÇä¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤ÇÄÕ½Å¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Ã¤Æ¤Î¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤Î¤â¡£¡×
¤ÈÎä¤á¤¿¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤Ä¤±¤ë²ÎËû¡£ÄÕ½Å¤Î´ê¤¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤ä¼«¿È¤ò¤â¤¦°ìÅÙ²Öºé¤«¤»¤¿¤¤¡È²æÍß¡É¤À¤í¤¦¤ÈÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤Ä¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤Ä¤±¤é¤ë¤Î¤â¡¢¤¤è¤ÎË´³¼¤«¤é°ú¤Î¥¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£
¤Æ¤¤¤È·ëº§¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¡Ê²ÎËû¡Ë¤ò°ìÈÖ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¡È¤â¤¦¤ªÁ°¤Ï¤ªÌò¸æÌÈ¤À¤è¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢ÄÕ½Å¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¤âÉÔËþ¤ä¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤«¤é¡¢¤½¤Î»×¤¤¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÕ½Å¤Ï¡¢Èà¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤¤è¤Î³¨¤Ë¡ÖÀ¶¤é¤«¤ÊÁê¡×¤È¤¤¤¦¿ÍÁê³Ø¤ÎÉÕäµ¤òÅ½¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¡¢½÷À¤Î»Ñ¤ä·Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆâÌÌ¤ÎÀ³Ê¤äÀ¼Á¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÌ¿¤òÉÁ¤¼Ì¤¹¡×¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë²ÎËû¤À¤±¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¡È²æÍß¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÕ½Å¤ÎËÜ¿´¡£¤±¤ì¤É¡¢¤¤è¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡Ö¤â¤¦½÷¤ÏÉÁ¤«¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¹¥¤¤Ê³¨»Õ¤Ë¤Ï¡ÖÉÁ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È´ê¤¦¤Î¤¬ìÝÕþ¶Ú¤Î¡ÈÍß¡É
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·
¡Ö¤ªÁ°¤Î³¨¤¬¹¥¤¤Ê¤ä¤Ä¤Ï¤ªÁ°¤¬ÉÁ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤ÆË¾¤Þ¤Í¤¨¡£¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¡£ìÝÕþ¶Ú¤Ã¤Æ¤Ê¤¡¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤À¡£¡×
¤ÈÀâÆÀ¤¹¤ëÄÕ½Å¡£
¤³¤Î»þ¡¢ÆùÉ®²è¤Î²¨³¨¤òÁ°¤ËºÂ¤ë²ÎËû¤Î¸å¤Ë¹µ¤¨¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëŽ¥³ø²°°ËÊ¼±Ò¤¬¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢²¿ÅÙ¤âð÷¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£°ËÊ¼±Ò¤â¡¢²ÎËû¤Ë¡ÖÉÁ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¿´¤ÎÄì¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÁ°¤¬²¶¤È¤³¤ì¤ò¤ä¤ê¤Æ¤¨¤«¤ä¤ê¤¿¤¯¤Í¤¨¤«¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç·è¤á¤Æ¤¯¤ì¡£¡×
¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë²¡¤µ¤ì¡¢²ÎËû¤Ï¹¾¸Í¤ËÌá¤Ã¤ÆÂç¼ó³¨¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯²È¤ÇÈþ¿Í²è¤Ë¤È¤ê¤«¤«¤ë²ÎËû¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ºÇ½é¤ËÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥ê¥¢¥ë¤Ê¡¢½÷À¤Î¤·¤«¤á¤Ã¤Ä¤é¤ä¤Õ¤¯¤ì¤Ã¤Ä¤é¤Ç¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤±¤ì¤É¤â¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ê²á¤®¤ë³¨¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢Èþ¿Í²è¤Ã¤Ý¤¯¡×¤ÈÄÕ½Å¤Î¥ê¥Æ¥¤¥¯¤ò¤¯¤é¤¤¡¢½ù¡¹¤ËÉ½¾ð¤Î¤¢¤ëÈþ¿Í²è¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ä¤¤ÌÜ¤ò¤Ò¤«¤ì¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦³¨¤È¤Ï¡©¡×¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢²ÎËû¤Ï¡¢¤Õ¤È¡¢ÄÕ½Å¤¬±ì´É¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë»ÅÁð¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£
±ì´É¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤ë»ÅÁð¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÃË¤Ç¤â½÷¤Ç¤â¡¢°ì½Ö¤½¤Î°ìÅÀ¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿É½¾ð¤Ë¤Ê¤ê¾®¼ó¤ò·¹¤²¤ë»ÅÁð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢±ð¤Ã¤Ý¤µ¤ä¿§¤Ã¤Ý¤µ¡Ê¿Í¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ë¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¡£
¤½¤ì¤ò¤¢¤Î¡Ö¹ñÊõ¡×¤ò±é¤¸¤¿²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¤¬¡¢Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤½êºî¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¸«¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï²ÎËû¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¡£
ÄÕ½Å¤Î¤½¤Î»ÅÁð¤ò¡¢¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î²ÎËû¤ÎÉ½¾ð¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£
¤¬¤µ¤Ä¤ÊÂìÂôàôµÈ¡Ê¶ÊÄâÇÏ¶×¡¿ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¤¬²ÎËû¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤¢¤ì¤ÏÃË¿§¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÃ±½ã¤ÊÁÛ¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÃË½÷¡×¤òÄ¶±Û¤·¤¿ÄÕ½Å¤Ø¤Î°¦¤«¤é¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤¬
ÍÄ¤¤º¢¤ËÌ¿¤ò½õ¤±µï¾ì½ê¤ÈÌ¾Á°¤ò¤¯¤ì¤¿ÄÕ½Å¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÂÎ¤òÇä¤ê¹Ó¤ó¤ÀÀ¸³è¤«¤éºÆ¤ÓµÅ¤¤¾å¤²¡¢µï¾ì½ê¤ÈÌ¾Á°¤ò¤¯¤ì¡¢¡ÈÄï¡É¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡£
ÂçÀÚ¤Ê·»¤Ç¤¢¤ê²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëÄÕ½Å¤Ï²ÎËû¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÃË¿§¤À¤«¤é¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£
¡ÖÃË¤¬¹¥¤¤È¤«½÷¤¬¹¥¤¤È¤«¡×¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òÄ¶±Û¤·¤¿Â¸ºß¤È¤·¤Æ°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤±¤ì¤É¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¡Ö²ÈÂ²¡×¤È¤¤¤¦³Î¸Ç¤¿¤ë´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÄÕ½Å¤Ë¤Ï¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¤È¤¤¤¦ºÊ¡á²ÈÂ²¤â¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¿·Ç·½õ¡Ê°æÇ·ÏÆ³¤¡Ë¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÈÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¿´ÄìÍî¤Á¹þ¤ó¤ÀÄÕ½Å¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Æ¤¤¤Ç¤µ¤¨µß¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¡Ö¤·¤ó¤µ¤ó¤Ï¤È¤Ó¤¤¤¤ê¤¤¤¤¾Ð´é¤ò¤·¤Á¤ã¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼º°Õ¤È¶ì¤·¤ß¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¬¤¯ÄÕ½Å¤òµß¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÎËû¤Ç¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤ÎÅ¥¾Â¤«¤éµß¤¤µß¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÆó¿Í¤Î´Ö¤Î°¦¾ð¤äÁÛ¤¤¤Ï¡¢¡ÖÃË¿§¡×¤ÎÉ½¸½¤À¤±¤ÇÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°¦¤¹¤ë¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤¬¡Ö¾®Æ»¶ñ¤ò»È¤¦¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ø
ÄÕ½Å¤Î±ì´É¤òµÛ¤¦»Ñ¤Ë¸«¹û¤ì¤¿²ÎËû¤Î¿´Ãæ¤Ë¤Ï¡¢
ÄÕ½Å¤È¡¢ÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³¨ºî¤ê¤Ç°Õ¸«¤òÀï¤ï¤»¤ë»þ´Ö¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¤¦¤ì¤·¤µ¤ä¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËÄÕ½Å¤ÎÈþ¤·¤¤²£´é¤Ë¸«¹û¤ì¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤ì¤¤¤À¤Ê¤¢¡¢ÄÕ½Å¤Ï¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤âµîÍè¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³¨»Õ¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¤¤ì¤¤¤Ê´é¤òÉÁ¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ï²ÎËû¡£¤¿¤À¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯
Ž¢¾®Æ»¶ñ¡¢»È¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤¡¤É¤¦¡©¥¥»¥ë¡¢¼ê¶À¡¢¼ê¿¡¤¤¡¢ÄóÅô¡¢¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¡£¾®Æ»¶ñ¤ò°·¤¦»ÅÁð¤Ë¤Ï¿ÍÊÁ½Ð¤ä¤¹¤¤¤À¤í¡×
¤È¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Í¯¤µ¤Ê¬¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ì¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤°Ê¾å¡ÖÄÕ½Å¤ÎËÜÊª¤Î²ÈÂ²¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¤Ê¤¤¡ÈÍß¡É¤Ï³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢¿´ÄÌ¤¸¹ç¤¨¤¿¤¤è¤È½êÂÓ¤ò»ý¤Á¼«Ê¬¤À¤±¤Îµï¾ì½ê¤òºî¤ì¤Ð³ð¤ï¤ÌÁÛ¤¤¤âÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¤Ê¤¬¤éÃçÎÉ¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤è¤È¤ÎÀ¸³è¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÄÕ½Å¤Ø¤ÎÊ£»¨¤ÊÁÛ¤¤¤ò¤¹¤°¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê´¶¾ð¤Ë¤ÏÆß´¶¤ÊÄÕ½Å¤Ë¸ª¤òÊú¤«¤ì¤¿¤êÙæ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¿Æ¤·¤²¤Ê¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤µ¤ì¤Æ¡¢Æ±ÍÍ¤··ã¤·¤¯µñÀä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
²£´é¤Ë¤È¤¤á¤¤¤¿Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¡¢Éõ°õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÍß¡É¤¬¤Ç¤Æ¤¤½¤¦¤ÇµñÀä¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÊ¤¤è¤Î´é¤ÈÄÕ½Å¤Î±ì´É»Ñ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ª¡©¤¢¤ÎÌ¾²è
¤½¤Î¸å¡¢²È¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¿ËÌÈøÀ¯±é¡¿»³ÅìµþÅÁ¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤¬¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ï³¨¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¡ÈÍß¡É¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤¢¡×¤È¸À¤¤¡¢²ÎËû¤Ë¡Ö¡ÈÍß¡É¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¡ÈÍß¡É¤Ê¤ó¤Æ¤È¤¦¤Ë¾Ã¤¨¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡×¤È¸À¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼«½Åµ¤Ì£¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê²ÎËû¤ÎÉõ°õ¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÛ¤¤¡¦¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¤Ò¤é¤á¤¡¦Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤¤è¤Î³¨¡¦ÄÕ½Å¤¬±ì´É¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë»ÅÁð¤«¤é¡¢¤¢¤ÎÍÌ¾¤Ê¡Ø¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¤ò¿á¤¯½÷¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¤È»×¤ï¤»¤ë¡¢¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤·¤¿¡£
»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Âç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤è¤¦¤ÊÉÝ¤¤¤è¤¦¤Ê¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿¹²¼µÓËÜ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¥ÏÇÅª¤ÊÀ¤³¦¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£