ÃËÀ¤ÏÄ«¤¬ËÜ²»¥¿¥¤¥à¡£¡È¤ª¤Ï¤è¤¦LINE¡É¤Ë±£¤ì¤¿¡ÖËÜÌ¿¥µ¥¤¥ó¡×
Ìë¤ÎLINE¤è¤ê¤âÄ«¤ÎLINE¤Ë¤³¤½¡¢ÃËÀ¤Î¡ÈËÜ²»¡É¤¬É½¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©ÃËÀ¤ÏËÜÌ¿½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö£±Æü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î¡È¤ª¤Ï¤è¤¦LINE¡É¤Ë±£¤ì¤¿¡ÖËÜÌ¿¥µ¥¤¥ó¡×¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ä«¤Ï¡È¤â¤Ã¤È¤â°Õ¼±¤¬¥¯¥ê¥¢¡É¤Ê»þ´ÖÂÓ
Ä«¤Ï¤Þ¤À¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í¾·×¤Ê´¶¾ð¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤»þ´ÖÂÓ¡£¤½¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇLINE¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÈÌµ°Õ¼±¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡É¾Úµò¤Ç¤¹¡£Ìë¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÁ÷¤ëLINE¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Ä«¤ÎÏ¢Íí¤Ë¤Ï¡ÈÆü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤ÀËÜµ¤¡É¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£Æü¤â·¯¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á
Ä«¤ÎLINE¤Ë¤Ï¡¢¡Ö£±Æü¤òµ¤»ý¤Á¤è¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Öº£Æü¤âÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ä¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÌ¿½÷À¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤¿¤À¡Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡È±þ±ç¤·¤¿¤¤¡É¤È´¶¤¸¤ë¤â¤Î¡£Æü¡¹¤Î¾®¤µ¤Ê¥¨¡¼¥ë¤¬¡¢Èà¤Î¿¿·õ¤Ê°¦¾ð¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¹¡£
½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ËÜÌ¿³ÎÄê¡ª
ËèÆü·ç¤«¤µ¤ºÄ«¤ËÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¡¢½Ð¶ÐÁ°¤äÄÌ¶ÐÃæ¤ËLINE¤·¤Æ¤¯¤ë¡½¡½¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î´Ø·¸¤¬Èà¤ÎÃæ¤Ç¡ÈÆü¾ï¤Î°ìÉô¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡£Îø¤ËËÜµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢ËÜÌ¿½÷À¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¡È½¬´·²½¡É¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½¬´·²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÆ°¤¯Ìë¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Ä«¤ËÆÏ¤¯LINE¤Ï¡ÖËÜ¿´¤Ë¶á¤¤¸ÀÍÕ¡×¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¼«Á³¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢£±Æü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈËÜµ¤¤Ç¤¹¡£Ã»¤¤¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤Ë¤âµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÈËÜÌ¿¥µ¥¤¥ó¡É¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼»ä¤ËËÜµ¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¡£ÃËÀ¤¬¤·¤¬¤Á¤Ê¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÌ®¤Ê¤·¹ÔÆ°¡×¤È¤Ï