µ¿¤¦Á°¤Ë¡ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¡É¤¬Âç»ö¡£Èà¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö²ñÏÃ¥Æ¥¯¡×
¡ÖºÇ¶á¡¢Èà¤ÎÂÖÅÙ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¡¢¤Ä¤¤¡Èµ¿¤¦¡ÉÊý¸þ¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤¤¬¤Á¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï¡¢´Ø·¸¤ò¼é¤ë¥«¥®¤Ï¡Èµ¿¤¦¡É¤è¤ê¡¢¡ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¡É¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Èà¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Î¡Ö²ñÏÃ¥Æ¥¯¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
µÍ¤á¤ë¤è¤ê¡¢¡ÈÊ¹¤¯»ÑÀª¡É¤ÇËÜ²»¤ò°ú¤½Ð¤¹
¡Ö²¿¤·¤Æ¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¹¶¤á¤ë¸ýÄ´¤Ï¡¢Áê¼ê¤ò¼é¤ê¤ËÆþ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤±¡£¿Í¤Ï¡È¼«Ê¬¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤ÊÁê¼ê¡É¤Ë¤À¤±ËÜ²»¤òÏÃ¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖºÇ¶áË»¤·¤½¤¦¤À¤Í¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸µµ¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤±¤ÉÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡È´ó¤êÅº¤¦¥È¡¼¥ó¡É¤Ç¼ÁÌä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Èµ¿¤¦¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È´¶¾ð¡É¤ÇÅÁ¤¨¤ë
µ¿¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥±¥ó¥«¹ø¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤½¤³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡Ö»ä¤Ï¡Á¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ç¸ì¤ò¼«Ê¬¤Ë¤·¤Æ´¶¾ð¤ËÁÊ¤¨¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¡ÖºÇ¶á¾¯¤·µ÷Î¥¤ò´¶¤¸¤ÆÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢´¶¾ð¤òÁÇÄ¾¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç°õ¾Ý¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÈÀµ²òÃµ¤·¡É¤è¤ê¡ÈÍý²ò¤·¹ç¤¦¡É¤ò¥´¡¼¥ë¤Ë
ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¡Ö±³¤òË½¤¯¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Öµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¹ç¤¦¤³¤È¡×¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤È¤¨°Õ¸«¤¬¿©¤¤°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë»ÑÀª¤¬´Ø·¸½¤Éü¤ÎÂè°ìÊâ¡£Áê¼ê¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£²¿Í¤Î´Ø·¸¤ò¡ÈºÆ¹½ÃÛ¤·¤è¤¦¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿®Íê¤Ï¡Èµ¿¤¤¡É¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡É¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡£Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤È´Ø·¸¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
