East Of Eden、ドラマ『御社の乱れ正します！２』主題歌「Our Fate」リリックビデオ公開
East Of Edenが、現在放送中のBS-TBSドラマ『御社の乱れ正します！２』主題歌「Our Fate」のリリックビデオを公開した。
本楽曲は、BABYMETALやONE OK ROCKを手掛けるMEG(MEGMETAL)とSixTONESやAiScReamを手掛けるHayato Yamamotoという2人のプロデューサーが制作したという。リリックビデオではジャケット写真に使われた自然が広がる風景に合わせて歌詞が展開されていく。「その瞳も 声音も すべてを私に守らせて」、「恐れなんてないよ 貴方といるから」と歌うように、「Our Fate」はバンドとしても目新しい爽やかなラブソングに仕上がっているので、ぜひチェックしてほしい。
◾️新曲「Our Fate」
2025年10月3日（金）配信開始
https://eoe.lnk.to/OurFatePu
◾️ドラマ『御社の乱れ正します！２』
◆あらすじ
身勝手な社内不倫を解消する「オフィスAIRクリーニング」。
主人公・三枝 玲(山崎 紘菜)は、身勝手な社内不倫で周囲に迷惑をかける男女を、鮮やかな手口で別れさせるプロ。真面目に働く人々の誠意を踏みにじる社内不倫カップルをじりじりと追い詰め、華麗に成敗していく。
そして玲のトラップに強力なアシストをする鹿妻 新（飯島 寛騎）は、時に玲に代わってターゲットに接近し、迷惑不倫撃退の一翼を担うのだった。ある日、玲と新の前に、不倫解消の依頼窓口となっていたガンちゃんの師匠で「Bar PURPLE ROSE」のオーナーであるマスター（マーク・パンサー）が現れる。ガンちゃんがバーテンダー修行の旅に出たことを知らせにきた彼は、代わりに自分が依頼窓口を引き受けると申し出る。
◆放送情報
放送日時：2025年10月2日（木）よる11時スタート 全12話（30分枠）
※BS-TBS、BS-TBS 4Kで同時放送
◆出演
三枝 玲／サエグサ・レイ・・・山崎 紘菜
鹿妻 新／カヅマ・アラタ・・・飯島 寛騎
Bar PURPLE ROSEマスター・・・・マーク・パンサ―
ほか
◆スタッフ
原 作：「御社の不倫の件〜絶対に別れさせます〜」 樹ユウマ/DPNブックス
脚 本：大山淳子（1話〜3話・7話〜9話・10話〜12話）
丹保 あずさ（4話〜6話）
監 督：湯浅弘章（1話〜３話・4話〜6話・10話〜12話）
吉田卓功（７話〜９話）
企画プロデュース：北川 雅一（BS-TBS）
プロデューサー：木暮望海（BS-TBS）、前田利洋（THE EINS）、武井哲（PADMA）
企 画 : BS-TBS
製作： 森井譲治（BS-TBS）・安倍純子（TBSグロウディア）
製作著作：御社の乱れ正します！２製作委員会
製作委員会：BS-TBS、TBSグロウディア、PADMA
制作プロダクション：THE EINS、PADMA
◆関連URL
番組ホームページ https://www.bs-tbs.co.jp/drama/onsha/
番組公式X（＠drama9_onsha） https://twitter.com/drama9_onsha
番組公式Instagram（drama9_onsha） https://www.instagram.com/drama9_onsha/?hl=ja
