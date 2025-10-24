◾️ドラマ『御社の乱れ正します！２』

©樹ユウマ･DPN/御社の乱れ正します！２製作委員会

◆あらすじ

身勝手な社内不倫を解消する「オフィスAIRクリーニング」。

主人公・三枝 玲(山崎 紘菜)は、身勝手な社内不倫で周囲に迷惑をかける男女を、鮮やかな手口で別れさせるプロ。真面目に働く人々の誠意を踏みにじる社内不倫カップルをじりじりと追い詰め、華麗に成敗していく。

そして玲のトラップに強力なアシストをする鹿妻 新（飯島 寛騎）は、時に玲に代わってターゲットに接近し、迷惑不倫撃退の一翼を担うのだった。ある日、玲と新の前に、不倫解消の依頼窓口となっていたガンちゃんの師匠で「Bar PURPLE ROSE」のオーナーであるマスター（マーク・パンサー）が現れる。ガンちゃんがバーテンダー修行の旅に出たことを知らせにきた彼は、代わりに自分が依頼窓口を引き受けると申し出る。

◆放送情報

放送日時：2025年10月2日（木）よる11時スタート 全12話（30分枠）

※BS-TBS、BS-TBS 4Kで同時放送

◆出演

三枝 玲／サエグサ・レイ・・・山崎 紘菜

鹿妻 新／カヅマ・アラタ・・・飯島 寛騎

Bar PURPLE ROSEマスター・・・・マーク・パンサ―

ほか

◆スタッフ

原 作：「御社の不倫の件〜絶対に別れさせます〜」 樹ユウマ/DPNブックス

脚 本：大山淳子（1話〜3話・7話〜9話・10話〜12話）

丹保 あずさ（4話〜6話）

監 督：湯浅弘章（1話〜３話・4話〜6話・10話〜12話）

吉田卓功（７話〜９話）

企画プロデュース：北川 雅一（BS-TBS）

プロデューサー：木暮望海（BS-TBS）、前田利洋（THE EINS）、武井哲（PADMA）

企 画 : BS-TBS

製作： 森井譲治（BS-TBS）・安倍純子（TBSグロウディア）

製作著作：御社の乱れ正します！２製作委員会

製作委員会：BS-TBS、TBSグロウディア、PADMA

制作プロダクション：THE EINS、PADMA

◆関連URL

番組ホームページ https://www.bs-tbs.co.jp/drama/onsha/

番組公式X（＠drama9_onsha） https://twitter.com/drama9_onsha

番組公式Instagram（drama9_onsha） https://www.instagram.com/drama9_onsha/?hl=ja