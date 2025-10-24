wapiti¡¢¥á¥¸¥ã¡¼2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤â¤Î¤Î¤±¡×ËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¡ÜMV¸ø³«¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¿¥ÅÄ¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ï¢ºÜ¥¹¥¿¡¼¥È¤â
wapiti¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¤â¤Î¤Î¤±¡×¤òËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¥á¥¸¥ã¡¼2nd¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢ËÜÅö¤ÎÀ¼¤ò½Ð¤»¤º¤ËÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢µ¶¤ê¤Î²¾ÌÌ¤ò³°¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò²òÊü¤·¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë´õË¾¤ò²Î¤¦¡£Á°ºî¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡×¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Æâ¤ËÈë¤á¤¿¾ðÇ®¤¬¹Ó¡¹¤·¤¯Ê®¤½Ð¤¹¡¢½Å¸ü¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê1¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÆü0»þ¤ËÆ±¶Ê¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¿´¤Î²òÊü¡É¤Ç¡¢ÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ï¡¢¸½Âå¤Î°Ç¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ë¶Á¤¯½Å¸ü¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢ÆâÌÌ¤Î½ÃÀ¤ò²ò¤Êü¤Ä¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¡¼¥¹¥È¤ÎÉñ¤¬¡¢ÍÞ°µ¤µ¤ì¤¿´¶¾ð¤Î±²¤òÁ¯Îõ¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£°Ç¤È¸÷¡¢·ã¤·¤µ¤ÈÀÅ¤±¤µ¡¢¥À¡¼¥¯¤µ¤ÈPOP¤µ¤¬Ê»Â¸¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î±ÇÁüÀ¤³¦¤òÀ§Èó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÆü¤è¤ê¡¢interview incÂåÉ½¡¢¸µ¥í¥Ã¥¥ó¥ª¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥óÊÔ½¸Ä¹¤Î¾®ÌøÂçÊå¤Ë¤è¤ë¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¿¥ÅÄ¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¸ø¼°X¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£ÀèÆü¹Ô¤Ã¤¿½é¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡¢¿·¶Ê¡Ö¤â¤Î¤Î¤±¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ì¤é¤ì¤¿¼«¿È¤Î²»³Ú´Ñ¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Þ¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤ÎÇ»¤¤¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÀèÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2026½Õ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¿½¹þ¼õÉÕ¤¬ËÜÆü8»þ¤è¤ê³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï¡Ö¤â¤Î¤Î¤±¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À§Èó¡¢±þÊç´ü´Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂæÏÑ¸ø±é¤ÎÆüÄø¡¦²ñ¾ì¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¤Ï2026Ç¯Ç¯ÌÀ¤±¤òÍ½Äê¡£
Åìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢ÂæÏÑ¤Î4¸ø±é¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢½é¤ÎÃ±ÆÈ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡£ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï¡¢³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ë¤ÆµÇ°¤È¤Ê¤ëÆÃÅµ¤òÇÛÉÛ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë
ÇÛ¿®URL¡§https://lnk.to/wapiti_MONONOKE
◾️¡ãwapiti Live Tour 2026 (²¾)¡ä
¸ø±éÆü¡§2026Ç¯3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡¡¡§Âçºå Çß⽥Shangri-La
»þ´Ö¡¡¡§³«¾ì18:00¡¿³«±é18:30
¸ø±éÆü¡§2026Ç¯4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡¡¡§°¦ÃÎ ell. FITS ALL¡¡
»þ´Ö¡¡¡§³«¾ì18:00¡¿³«±é18:30
¸ø±éÆü¡§2026Ç¯4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡¡¡§Åìµþ Veats Shibuya¡¡
»þ´Ö¡¡¡§³«¾ì:17:00/³«±é:17:30
¸ø±éÆü¡§2026Ç¯4·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡¡¡§ÂæÏÑ Corner House
»þ´Ö¡¡¡§²ñ¾ì:18:30/³«±é:19:00
¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§3,900±ß¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¡ÊÃêÁª¡Ë¡§¡Á11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬
¥Á¥±¥Ã¥È¿½¤·¹þ¤ßURL¡§https://w.pia.jp/t/wapiti26-of/
