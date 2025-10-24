³«»Ï£²½µ´Ö¤ÇÂÎ½Å£³kg¸º¡£¡È±¿Æ°¤Ê¤·¡É¤Ç10kg°Ê¾åÁé¤»¤¿¡Ú´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ÖËèÆü¤Î¿©»ö´ÉÍý¡×¤È¡ÖÄê´üÅª¤Ê±¿Æ°¡×¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Á¤ó¤È¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«º¤Æñ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ç¥Ã¥«¡¼¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿¡Ú´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û¡£³«»Ï£²½µ´Ö¤ÇÂÎ½Å£³kg¸º¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç10kg°Ê¾å¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿Æ°¤Ê¤·¤ÇÂçÉý¤Ê¸ºÎÌ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤È¤Ï¡©
¥¸¥§¥·¡¼¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤Ï¿´Â¡Æâ²Ê°å¤Î¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥¢¥¬¥Ä¥È¥ó»á¤¬±¿Æ°¤¬º¤Æñ¤ÊËýÀÈîËþ¤Î¿´Â¡ÉÂ´µ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¹Í°Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÂÎ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÃº¿å²½Êª¤È»éËÃ¤ÎÀÝ¼è¤ò¤ä¤á¡¢Â³¤¤¤ÆÂÎ¤ËÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÃº¿å²½Êª¤È»éËÃ¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦£²ÃÊ³¬¤Î¹©Äø¤Ç¹Ô¤¦ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤Ãº¿å²½Êª¡õ»éËÃ¤È¤Ï¡¢¹òÎà¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¡¢ÀºÀ½º½Åü¤Çºî¤é¤ì¤¿¿©ÉÊ¡¢¥Ð¥¿¡¼¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤Ê¤É¡£¤³¤ì¤é¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ìÅüÃÍ¤ä¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÃÍ¤ò²¼¤²¡¢Åü¼Á¤ËÍê¤é¤Ê¤¤ÂÎ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÂ¿¤¯´Þ¤àµû¡¢ÂçÆ¦Îà¡¢»éËÃ¤Î¾¯¤Ê¤¤µíÆù¡¢·ÜÆù¤Ê¤É¡£¤³¤Î¿©»öË¡¤ò£²½µ´ÖÂ³¤±¡¢ÂÎ¤òÅü¼Á°ÍÂ¸¤«¤éÃ¦µÑ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Âè£²ÃÊ³¬¡§ÂÎ¤ËÎÉ¤¤Ãº¿å²½Êª¤È»éËÃ¤ò²ò¶Ø
Â³¤¤¤ÆÃº¿å²½Êª¤È»éËÃ¤ò²ò¶Ø¡£¤¿¤À¤·¡¢¸¼ÊÆ¤äÁ´Î³Ê´¥Ñ¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Ãã¿§·Ï¤ÎÃº¿å²½Êª¡¢ÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¤È¤¤¤Ã¤¿»éËÃÊ¬¤Ê¤ÉÂÎ¤ËÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¿©ÉÊ¤òÀÝ¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËºÇ½é¤Î£²½µ´Ö¤ÏÃº¿å²½Êª¤òÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¾¯¤·¥¥Ä¤¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤Ç¤¹¤¬¡¢£±¥ö·îÊ¿¶Ñ¤Ç£³¡Á£¶kgÄøÅÙ¸ºÎÌ¤Ç¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©»ö¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ì¤Ð¿©»ö¤ÎÎÌ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¡Ê¤â¤Á¤í¤óÇú¿©¤¤¤ÏNG¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¶õÊ¢´¶¤¬²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¿©ºà¤µ¤¨µ¤¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¥é¥¶¥Ë¥¢¤ä¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡¢¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿ÉáÄÌ¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç¤ÏNG¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤ÆÀÝ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë±¿Æ°¤¬º¤Æñ¤ÊËýÀÈîËþ¤Î¿´Â¡ÉÂ´µ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ë±¿Æ°¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸ú²Ì¤òË¾¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¾¯¤·¤Î¿©»öÀ©¸Â¤ÇÁé¤»¤ä¤¹¤¤ÂÎºî¤ê¤ò¤á¤¶¤¹Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼£³½µ´Ö¤ÇÂÎ½Å£·kg¸º¡£ ¤½¤Î¸å¤â2.5kgÁé¤»¤¿¡Ö¥¥à¡¦¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¡×¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÈëÌ©