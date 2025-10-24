札幌・宮澤裕樹のコントロールショットに同僚「うわー、バケモンいた！」

J2リーグの北海道コンサドーレ札幌が練習中のワンシーンを公開した。

チームを支えるベテランのお手本のようなコントロールショットに、チームメイトが「うわー、バケモンいた！」と、驚愕する様子が映っている。

札幌が最初に公開した動画では、36歳となったクラブ生え抜きのベテランMF宮澤裕樹が、シュート練習で決められずに「いやー、ゴールちっちゃ」と、シュートを外した言い訳。そこにすかさず2歳年下のDF大粼玲央が「何年やってるの？」とツッコミを入れる様子が映っていた。

この動画ではシュートを決めることができていなかった宮澤だが、練習ではクラブのレジェンドがチームメイトたちも唸らせるプレーをしっかりと見せていることが次の動画で示された。クラブは「もちろん宮澤選手は、お手本のようなコントロールショットも決めていました」と投稿した次の動画では、宮澤が正確無比なシュートをエリア外からゴール右上に決めた様子と、正面から転がってくるボールをレーザービームのような鋭さでゴールをボール右隅に決める様子も映されていた。

宮澤が低弾道の高速シュートをゴールに決めると、チームメイトたちからも歓声が起こり、「バケモンがいた」という声もはっきりと聞き取れた。

今シーズンのJ2リーグでは33節終了現在11位で、1年でのJ1復帰は絶望的な札幌だが、2008年からトップチームに在籍する10番を中心に、クラブの雰囲気は良いようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）