ドジャース・ロバーツ監督が２３日（日本時間２４日）、２４日（同２５日）に敵地で迎えるブルージェイズとのワールドシリーズ第１戦前日の会見に出席し、大谷翔平投手（３１）がＷＳ第４戦に先発することを示唆した。第３戦にグラスノー、第４戦に大谷が先発する予定かを問われると、指揮官は「まだ完全に決定したわけではありませんが、おそらくその方向になると思います」と話した。

指揮官は２１日（同２２日）のオンライン会見では、第１戦がスネル、第２戦は山本由伸投手に先発を託すことを明かしていた。

２８日（同２９日）の第４戦で先発見込みとなった大谷は、カナダ・トロントのロジャーズセンターで行われた練習に参加し、ブルペン入りして３９球を投げた。

大谷は、ドジャース移籍１年目だった昨季は、自身のメジャー７年目にして初めてポストシーズンに進出。地区シリーズでパドレス、ナ・リーグ優勝決定シリーズでメッツを破ってワールドシリーズに駒を進めた。ワールドシリーズでは第２戦で二盗を試みた際に左肩を脱臼。第３戦以降も強行出場を続けたが、本来の力を発揮出来なかった。昨季は２３年９月に受けた右肘手術の影響で打者専念だったが、二刀流で頂上決戦に挑む。