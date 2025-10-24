ピラーニャ6×6装輪装甲車がベース

ジェネラル・ダイナミクス・ヨーロピアン・ランド・システムズ（GDELS）は、2025年10月20日に、ドイツ連邦軍装備・情報技術・運用支援庁（BAAINBw）から新型偵察車両を供給する約30億ユーロ（約5250億円）の契約を受注したと発表しました。

【画像】おお、色々と新装備が…これが、ルクス2のイメージです

新車両「LUCHS 2（ルクス2）」は、ピラーニャ6×6装輪装甲車をベースに渡河能力を備え、現行のFENNEK（フェネック）4×4偵察車を更新します。

LUCHS 2は、最新のネットワーク化された偵察センサー、高い機動力、低い音響・熱シグネチャー（被探知性の低さ）を特徴としており、現代戦の要求に対応しています。契約には訓練用装備、シミュレーター、後方支援（ロジスティクス）も含まれており、連邦軍への円滑な導入を目指しています。

フェネックが4輪駆動であるのに対し、LUCHS 2は6輪駆動となることで悪路走行性が向上し、偵察エリアへの到達や迅速な撤収が期待されます。任務や環境に応じて着脱可能なモジュラー装甲を採用することで、装甲レベルの調整も可能です。

搭載火器は遠隔操縦式の遠隔武器ステーション（RWS）になると予想されており、乗員が車内から監視・射撃を行える設計が想定されています。