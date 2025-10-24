中国が世界市場で米国に対抗するための科学技術開発5カ年計画を打ち出した。23日に閉幕した第20期第4回中央委員会全体会議（4中全会）は、科学技術の自立を目標とする第15次5カ年（2026〜2030年）経済・社会発展計画（以下、15・5計画）の建議を採択したと、国営新華社通信が報じた。

習近平国家主席の4期目への歩みも始まった。17日に党籍と軍籍を剥奪された何衛東軍事委員会副主席の後任として、中立的性向を持つ張升民上将を軍副主席に補欠選出しながらだ。張又侠軍事委副主席との軍権対立説を収束させた形だ。一部で取り沙汰されていた後継者候補の文民副主席は登場しなかった。

会議では、何衛東氏・苗華氏ら第20期中央委員10人と候補委員4人、計14人の党籍を剥奪した。これは、2017年の第18期第7回全会での12人を上回る数字だ。議事録によると、中央委員168人、候補委員147人のみが出席した。3年前の党大会で選出された中央委員205人のうち37人、候補委員171人のうち24人が出席できなかった。腐敗清算を前面に掲げて反対派を粛清する権力闘争が水面下で激しく行われていることを示している。

この日発表された15・5計画建議によれば、中国は先端技術の発展を通じて経済成長に注力する方針を示した。科学技術革新を重視し、新興産業を積極的に発展させるなど、未来の成長エンジン確保のために不可欠だと判断した。科学技術発展の主導権を握ることで、「2035年までに経済力、科学技術力、国防力など総合的国力と国際的影響力で飛躍的な発展を遂げ、1人あたり国内総生産（GDP）を中進国水準に引き上げる」とした。

また、現代化された産業体系の構築と実体経済の基盤強化を図る方針も示した。製造業強国、品質強国、宇宙強国、交通強国、インターネット強国の建設を加速させ、製造業の合理的な比重を維持すると宣言した。米国が脆弱な製造業基盤を背景に、覇権競争で優位を確保しようとする趣旨とみられる。

強固な内需市場を築くための提案も出された。民生改善と消費促進、財貨・人的投資の緊密な連携を図ることが核心だ。その一方で、最近の経済不振を認める部分もあった。議事録では「雇用・企業・市場・見通しを安定させ、経済の上昇傾向を固め拡大することに重点を置かなければならない」とし、消費促進のための特別措置を徹底的に実行して地方政府の債務リスクを慎重に解決するよう求めた。

軍事力強化の方針も明確にした。議事録は「建軍100周年（2027年）の目標を予定通り達成し、国防と軍隊の現代化を高品質で推進する」とし「闘争しながら戦争に備え、建設を進め、機械化・情報化・知能化の融合発展を加速させる」と示した。

メルカトル中国研究所首席アナリストのアレクサンダー・ブラウン氏は、「中国は未来技術市場を掌握することによって他国を中国に依存させ、同時に輸出統制をてこにするという目標を明確にした」と強調した。忠北（チュンブク）大学のパク・サンス教授は「慶州（キョンジュ）APECに習主席夫妻が同行出席するかどうか、米中首脳会談の成否、そして韓中首脳会談で韓国に提示されるカードなどを鋭意注視しなくてはならない」と述べた。