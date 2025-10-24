¡ÖHARUMI FLAG¡×¤Ê¤É7¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡¢2025Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¡
»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï10·î15Æü¡¢ÆüËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¿¶¶½²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë2025Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤Î¡Ö·úÃÛ(Ãæ¡ÁÂçµ¬ÌÏ½¸¹ç¡¦¶¦Æ±½»Âð)¡×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤Æ¡¢7¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
HARUMI FLAG
²÷Å¬¤Ê¤¹¤Þ¤¤¤ÈË¤«¤Ê¤¯¤é¤·¤Î¤¿¤á¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹³«È¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖHARUMI FLAG¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¥³¡¼¥ÈÀ®¾ëÏ»ÃúÌÜ¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¥Û¡¼¥à¥ºÆîÃÓÂÞ¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¥Û¡¼¥à¥º»ÔÀî¿¿´Ö¡×¡ÖCENTRAL AIR CITY RESIDENCEµ¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¥Û¡¼¥à¥ºµþÅÔÆó¾ò¾ë¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¥¦¥§¥ë¥¹¥Æ¥¤¥ÈËëÄ¥¥Ù¥¤¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Î7»ÜÀß¡£
»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ë¡¼¥×¤Î½»ÂðÉôÌç¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢26Ç¯Ï¢Â³¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖHARUMI FLAG¡×¤Ï¡¢Åìµþ2020Áª¼êÂ¼¤Î»ñ¸»¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢Ê¬¾ù¤¹¤ëÅÔ»Ô¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£µ¡Ç½À¤È´Ä¶À¤òÎ¾Î©¤µ¤»¡¢¸½ÂåÅÔ»Ô¤ÎÍýÁÛ·Á¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
À®¾ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÀöÎý¤µ¤ì¤¿³°´Ñ¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¥³¡¼¥ÈÀ®¾ëÏ»ÃúÌÜ¡×¤Ï¡¢À®¾ë¤ÎÎò»Ë¤È³¹ÊÂ¤ß¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤ò½Å»ë¤·¤¿¡¢ÉÊ°Ì¤¢¤ëÅ¡Âð¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥¯¥³¡¼¥ÈÀ®¾ëÏ»ÃúÌÜ
¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¥Û¡¼¥à¥ºÆîÃÓÂÞ¡×¤Ï¡¢ÃÓÂÞ±Ø¶áÀÜ¤Î´õ¾¯¤ÊÎ©ÃÏ¤Ë¤¢¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¿¥ï¡¼¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡£À¸³è´¶¤¬Ïª½Ð¤»¤º¡¢ÅÔ»Ô·Ê´Ñ¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¡¢¥¹¥±¥ë¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥Õ¥£¥ë¹©Ë¡¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤êÀßÈ÷¤Î¹¹¿·À¤â¹â¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤¬¡¢ÅÔ»Ô·¿½¸¹ç½»Âð¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥¯¥Û¡¼¥à¥ºÆîÃÓÂÞ
¼«Âð¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÌÁñ¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ç²á¤´¤¹¤è¤¦¤ÊìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¥Û¡¼¥à¥º»ÔÀî¿¿´Ö¡×¡£»ÔÀî¿¿´Ö¤ÎÎò»ËÅªÇØ·Ê¤ÈÉ÷¾ð¤ò¹ª¤ß¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÉÊ°Ì¤¢¤ë½»¤Þ¤¤¤ä¡¢¾Ê¥¨¥Í¤È²÷Å¬À¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿ÅÀ¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥¯¥Û¡¼¥à¥º»ÔÀî¿¿´Ö
¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¥Û¡¼¥à¥ºµþÅÔÆó¾ò¾ë¡×¤Ï¡¢À¤³¦°ä»ºÆó¾ò¾ë¤Ë¶áÀÜ¤·¡¢ËÙÀîÄÌ¤ËÌÌ¤¹¤ë½¸¹ç½»Âð¡£»äÅª¶õ´Ö¤¬³¹¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë°õ¾Ý¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê³°´Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤¿ÅÀ¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥¯¥Û¡¼¥à¥ºµþÅÔÆó¾ò¾ë
³¹¶è¤ÎÁ´ÂÎ¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¡ÖºÎ(¤µ¤¤)¡¦¼«Á³¡×¤È¤·¤¿½¸¹ç½»Âð¡ÖCENTRAL AIR CITY RESIDENCEµ¡×¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿ÃæÄí¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ÉÀ¶¡¹¤·¤¤ÇÛÃÖ·×²è¤Î½»Âð¤Ç¡¢¤½¤Î¥¹¥±¡¼¥ëÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
CENTRAL AIR CITY RESIDENCEµ
¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¥¦¥§¥ë¥¹¥Æ¥¤¥ÈËëÄ¥¥Ù¥¤¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢ËëÄ¥¿·ÅÔ¿´¤ÎÂçµ¬ÌÏºÆ³«È¯Æâ¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡£ÃÏ°è½»Ì±¤â²óÍ·¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥×¥ó³°¹½¤Ç¡¢ÉßÃÏ¤ÎÃæ¤ËÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤ò¼è¤ê¹þ¤àÀß·×¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥¯¥¦¥§¥ë¥¹¥Æ¥¤¥ÈËëÄ¥¥Ù¥¤¥Ñ¡¼¥¯
