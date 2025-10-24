千葉県君津市は、水道の水源地周辺に産業廃棄物最終処分場が増設・新設されるのを抑止するため、新たな環境施策として「法定外税」を導入する検討を始めた。

廃棄物の埋め立て量に課税するだけでなく、施設の埋め立て容量に対して課税することを目指しており、実現すれば全国初のケースになる。（丸山雅樹）

法定外税とは、国が法律で定める所得税や相続税などとは別に、自治体が条例で独自に設けることができる税のこと。市によると、法定外税として産業廃棄物対策などを目的にした「産業廃棄物税」を導入しているのは、２７道府県と北九州市の計２８自治体に上る。

君津市と周辺３市（木更津市、富津市、袖ケ浦市）の水道水源である小櫃（おびつ）川の上流にある同市怒田には、民間の管理型産業廃棄物最終処分場がある。度重なる増設で首都圏最大級の規模とされるが、１３年前には第１期処分場で汚染水の流出事故が発生。昨年２月、抜本的な改善策として第１期処分場で掘削工事が始まったが、市は「現状では十分な進捗（しんちょく）が図られていない」としている。

◇

この処分場を運営する事業者は昨年１２月、第４期増設計画の手続きを始めた。市には処分場に対する許可権限がない。市は「このまま加速度的に拡張が進めば、自然災害や事故の際に、環境汚染リスクが大きくなる」と危機感を強め、法定外税の導入によって、水源地への既設処分場の更なる増設や、他の事業者による新設を抑制する方針を打ち出した。

他の自治体が導入した産業廃棄物税は、廃棄物の埋め立て量に応じて課税している。君津市はそれに加えて、立地する施設自体の埋め立て容量に対しても課税することで、処分場の増設や新設を抑えることを狙っている。

◇

同市役所で２０日、「新たな環境施策としての法定外税制度検討有識者会議」が開かれ、石井宏子市長は「市の財産である水資源を守るため、有識者に新たな税制度の設計をしてほしい」と述べた。

会議では「環境基本法には、環境への負荷を低減するように促す誘導について記されている。誘導型の措置として環境課税を考えるのが適当」などの意見が出た。

市は有識者会議で課税基準や税率などについて議論して意見をまとめたうえで、市の環境審議会に諮問する。その後、同審議会の答申に基づいて条例案を市議会に提出する方針だが、市環境保全課は「これまでにない税制度を設計するにはいくつもの課題をクリアしなければならない。導入時期などは未定」としている。

◆管理型産業廃棄物最終処分場＝水に有害物質がしみ出る恐れのある、焼却灰や汚泥といった産廃を埋め立てる処分場。廃棄物が分解されるなどして雨水と混ざり、地下水を汚染することがないように、十分な管理が必要とされる。埋め立て地に遮水シートを敷いたり、埋め立て地から漏れた水を集める設備を備えたりしている。