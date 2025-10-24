「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）

小柄な男が球界を代表する内野手への挑戦権を手にした。広島からドラフト３位で指名された勝田成内野手（２２）＝近大＝は二塁手として守備範囲の広さ、肩の強さを誇るが、同時に大学通算打率・３４４と攻守で高い評価を得ていた。

大学のホールで部員、関係者、学生らも交えてドラフト会議の中継を見ていた。名前がアナウンスされた瞬間に満面の笑みを見せ、ホール内は大きな拍手と歓声に包まれた。

勝田は「広島は“赤”の印象があります。自分も赤いリストバンドやバッティング手袋を使っているので、縁があるのかなと思います」とカープへの好印象を口にした。

中学時代から「忍者のような動き」と憧れ、球場まで見に行っていたのが菊池だった。同じチームになることで「野球観やプロの厳しさを教えていただきたい」と弟子入りに名乗り。一方で、今季無失策の守備力には自信もある。レギュラーを「取りに行くつもりで」とも。

身長１６３センチ。「それでプロになれないのは言い訳」と自身には厳しく。一方で「諦めかけている小さい選手に夢を与えたい」と、早くもプロの自覚も芽生えつつある。「雑草魂、なにくそという気持ちでここまできた」という勝田が、その熱いハートで「球場を真っ赤にしていきたい」と誓った。

◆勝田 成（かつだ・なる）２００３年６月２１日生まれ、２２歳。大阪市出身。１６３センチ、７１キロ。右投げ左打ち。内野手。小学１年で野球を始め、６年時には阪神タイガースジュニア入り。大淀ボーイズを経て関大北陽へ。近大では１年秋からベンチ入り。５０メートル走６秒１、遠投１１５メートル。大学通算８３試合で打率・３４４、２本塁打、４１打点。