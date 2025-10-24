´Ý»³·ËÎ¤Æà¡¢Ì¼¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡©Ê£»¨¤Ê¿Æ¿´ÌÀ¤«¤¹¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡Ä¡×
10·î22Æü¡¢´Ý»³·ËÎ¤Æà¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£2ºÐ¤ÎÌ¼¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢´Ý»³¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¿©»ö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢É×¡¦ËÜÊÂ·ò¼£¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ì¼¤Î»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÈÌ¼¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¤Î¤«¡É¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿´Ý»³¤Ï¡¢¡Ö¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é»ä¤Ï¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤Þ¤¡¤Ç¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤¤¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×¡ÖÂçÊÑ¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö»ä¤âËÜÊÂ¤µ¤ó¤â²ø²æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£Âç¤¤¤¤Î¡£¤½¤ì¤ò»Ò¶¡¤¬¤¹¤ë¤«¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¦´Ä¶¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤·¡×¡Ö¤½¤ì¤³¤½Â¾¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤è¤ê¤Ï²Ô¤²¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢²Ô¤²¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¡Ö¤½¤ì¤³¤½¼«Î©¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¤Û¤¦¤¬»ä¤Ï¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£