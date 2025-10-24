¡ÚÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¡Û¼¯»ùÅç¸©¡¦½½ÅçÂ¼¤ËÈ¯É½ 24Æü08:25»þÅÀ
¼¯»ùÅç¸©¤Èµ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢24Æü¸áÁ°8»þ25Ê¬¤Ë¡¢ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤ò½½ÅçÂ¼¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã³µ¶·¡ä
¹ß¤êÂ³¤¯Âç±«¤Î¤¿¤á¡¢·Ù²üÂÐ¾ÝÃÏ°è¤Ç¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤È¤ë¤Ù¤Á¼ÃÖ¡ä
ÈòÆñ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë´í¸±¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ú·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë£´ÁêÅö¾ðÊó¡ÎÅÚº½ºÒ³²¡Ï¡Û¡£³³¤äÀî¤Î¶á¤¯¤Ê¤ÉÅÚº½ºÒ³²¤ÎÈ¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤Î¤¢¤ëÃÏ¶è¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤Ï¡¢Áá¤á¤ÎÈòÆñ¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ÔÄ®Â¼¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÈòÆñ»Ø¼¨¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë»Ô¶èÄ®Â¼¡ä
¢£½½ÅçÂ¼¡Ú¿·µ¬¡Û
