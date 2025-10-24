藤崎ゆみあ、美デコルテ際立つキャミワンピSHOT公開！透明感＆大人っぽさのギャップにときめき

株式会社東京ニュース通信社は、「藤崎ゆみあファースト写真集（仮）」を12月12日に発売する。

【写真】太陽の下で撮影された微笑みSHOTも公開

俳優・岡田准一が主演、初のプロデュースを手掛け、11月13日より配信がスタートされる超大作「イクサガミ」（Netflix）でヒロインを務める藤崎。そんな彼女の写真集から、先行カットが公開された。

今回公開されたのは、写真集の撮影場所となったギリシャ・アテネで宿泊したホテルの部屋での1枚。バサっとした自然体のボブヘアに薄手のキャミソールワンピースを着たカットは、透明感があり、素朴な雰囲気を持ちながら、17歳とは思えない大人で艶やかなオーラも纏っている。

また、Amazon、楽天ブックスで購入できる「藤崎ゆみあファースト写真集カレンダー付き限定版（仮）」のカレンダーからも先行カットを公開。

こちらは、打って変わって夏空の太陽の下、顔を赤らめながらおどけたようににっこりと笑う1枚。カレンダーは藤崎を身近に感じられるオフの時のような表情や、無邪気な姿のカットをふんだんに使用しており、カジュアルに楽しめるものになっている。

※藤崎の「崎」は立つ崎