¢£Ì¢±ä¤¹¤ë¡ÖÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤Ê·ûË¡¡×
ÀèÆü¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¡¢ÀÛÃø¡Ø¥±¥¢¤·¥±¥¢¤µ¤ì¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÐÏÃ¤ò¤¹¤ë²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢º£¤Î¼ã¼Ô¤¬ÆüËÜ¹ñ·ûË¡¤è¤ê¡ÖÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤Ê·ûË¡¡×¤ò½å¼é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃÂêÄó¶¡¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¿Í¤ÏÃ¯¤·¤â¤ª¸ß¤¤ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¡ÖÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¬ÈÏ¤Ë»Ò¤É¤â¤¬²áÅÙ¤ËÇû¤é¤ì¡¢Â¾¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¶±(¤ª¤Ó)¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤·¤ó¤É¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤ÈÄóµ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î´¶ÁÛ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤â¤½¤ì¤ò¤¤Á¤ó¤È³Ø¤Ð¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤µ¤ì¤ëÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤¬¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³Î¤«¤Ë¡¢»ä¤âÌ¼¤Ë¡¢¥ï¥¬¥Þ¥Þ¹¥¤ÊüÂê¤·¤Æ¤è¤¤¡¢¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Îó¤Ë³ä¤ê¹þ¤Þ¤ºÊÂ¤Ü¤¦¤Í¡¢¤È¤«¡¢Â¾¿Í¤Î¤â¤Î¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤É¤ÎºÇÄã¸Â¤Î¾ï¼±¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¼Ò²ñ¤ÎºÇÄã¸Â¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¸î(¤ª¤Ó)¤ë¤³¤È¤È¡¢ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾ï¤Ë¼þ°Ï¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤¯°ã¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤½¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤È¡¢Â¾¼Ô¤ËÈÝÄêÅª¤ËÉ¾²Á¡¦ººÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂ¾¿Í¤ÎÌÜ¤òÆâÌÌ²½¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡¢¤º¤¤¤Ö¤óÀ¼Á¤¬°Û¤Ê¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤È¤ì¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤¡Ö¼«¸ÊÀÕÇ¤¡×¤â¤¢¤ë
¤³¤ì¤Ï¡Ö¼«¸ÊÀÕÇ¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÂª¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤Ë¤â¡¢¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¤Ë¼«¸ÊÀÕÇ¤¤È¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤è¤êÈ¯À¸¤·¤¿·ë²Ì¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡×¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤ËÂ¾¿Í¤Î¤â¤Î¤ò²õ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¿Í¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼Õ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÇÀÕÇ¤¤ò¤È¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·²òÁüÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬²ÈÂ²¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤¬ÉÂµ¤¤äÉÏº¤¡¢¾ã³²¤Ê¤É¤Ç»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤Î¥±¥¢¤ò¤¢¤Ê¤¿¤¬Ã´¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¡×¤ËÀ©¸Â¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÉÂê¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤¯Äï¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¬Ç®¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç»Å»ö¤òÂ¾¿Í¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤ÆµÞî±¤ª·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÉã¤Î¥È¥¤¥ì²ð½õ¤ÇÌë²¿ÅÙ¤âµ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÇÆüÃæ½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡Ä¡Ä¤³¤¦¤¤¤¦ÍÍ¡¹¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢»Å»ö¤ä³Ø¹»¤Ç²Ý¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤¬¸º¤é¤µ¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Â¾¿Í¤È¡¦°ÊÁ°¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Éé²Ù¤¬¤«¤«¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤½¤â¤½¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¡×¤È¼«Ê¬¼«¿È¤òÈãÈ½¤·¤Æ¡¦ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼è¤ì¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤ÀÕÇ¤¡×¤òÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢£2¼ïÎà¤Î¡Ö¼«¸ÊÀÕÇ¤¡×
¤½¤·¤Æ¡¢Ê¡»ã¸½¾ì¤Ç¤â¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï³ØÀ¸¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¼è¤ë¤Ù¤ÀÕÇ¤¡×¤ÎÈÏ°Ï¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¡¢¡Ö¼è¤ì¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤ÀÕÇ¤¡×¤ò¡Ö¼«¸ÊÀÕÇ¤¡×¤È¤·¤ÆÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤Ë¤Ï»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¹ü¤Î¿ñ¤Þ¤Ç¼«¸ÊÀÕÇ¤¡×¤À¤È¤·¤ó¤É¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡Êú¤¨¹þ¤á¤Ê¤¤ÀÕÇ¤¤ò¼êÊü¤·¤Æ¡¢ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢À¯¼£Å¯³Ø¼Ô¤Î¶Ì¼ê¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤µÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ë¤Ï¡Ö¸å¤í¸þ¤¡Êbackward-looking¡Ë¡×¤ÎÀÕÇ¤¤È¡ÖÁ°¸þ¤¡Êforward-looking¡Ë¡×¤ÎÀÕÇ¤¤ÎÆó¤Ä¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Á°¸þ¤ÀÕÇ¤¡§Åö¿Í¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¾Íè¤¢¤ëÆÃÄê¤Î¹Ô°Ù¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤¹µ¬ÈÏ
¡Ê¶Ì¼ê¿µÂÀÏº¡Ø¸ø½°±ÒÀ¸¤ÎÎÑÍý³Ø¡§¹ñ²È¤Ï·ò¹¯¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç²ðÆþ¤¹¤Ù¤¤«¡ÙÃÞËàÁª½ñ¡¢175¥Ú¡¼¥¸¡Ë
Á°¼Ô¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¾¤Î¼Ö¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ»¼º¤ÎÊä½þ¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬°ú¤¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë·ë²ÌÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡£
¸å¼Ô¤Ï¡¢É÷¼Ù¤¬Î®¹Ô(¤Ï¤ä)¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÂÎÄ´¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Áá¤á¤Ë¿²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É÷¼Ù¤òÍ½ËÉ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡¢Ì¤Íè¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤Î¼è¤êÊý¤Ç¤¹¡£Á°¼Ô¤¬²áµî¤«¤é¸½ºß¡¢¸å¼Ô¤¬¸½ºß¤«¤éÌ¤Íè¡¢¤ÈÀÕÇ¤¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë»þ´Ö¼´¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¸å¤í¸þ¤ÀÕÇ¤¤Ï¡Ö¿Í¤ò¸«Êü¤¹»ëÀþ¡×
¤½¤·¤Æ¡¢Ê¡»ã¸½¾ì¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¼«¸ÊÀÕÇ¤ÏÀ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¸å¤í¸þ¤ÀÕÇ¤¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÅö¿Í¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÔ·ò¹¯¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òº¬µò¤Ë¡¢¹ñ¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÎÉ¬Í×À¤òÈÝÄê¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆ»ÆÁÅª¤ËÎô¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÉ¾²Á¤ò²¼¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¡×¡Ê177¡Á178¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉÔ·ò¹¯¤Ê¹ÔÆ°¡×¤ò¡Ö¼«ÂÄÍî¤ÊÀ¸³è¡×¤À¤È¤«¡¢¡ÖÅØÎÏÉÔÂ¡×¡¢¡Ö¶âÁ¬´ÉÍý¤¬¤º¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¶Ì¼ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö·ò¹¯¤ò¤á¤°¤ë¼«¸ÊÀÕÇ¤ÏÀ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê»ØÅ¦¤Ç¤¹¡£Àè¤Û¤É¤ÎÎã¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ë¿Í¤¬ÉÏº¤¤äÀº¿À¼À´µ¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ä¥¬¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡ÖÅØÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ê¡û¡û¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡¢¼«¶È¼«ÆÀ¤À¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤Ê¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸å¤í¸þ¤ÀÕÇ¤¡×¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¸½¤Ë¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤äº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸«Êü¤¹»ëÀþ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÁ°¸þ¤ÀÕÇ¤¡×¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ëÍýÍ³
Â¾Êý¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¾ð¤Ç¤¢¤ì¡¢¸½¤ËÉÏº¤¤äÀº¿À¼À´µ¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ä¥¬¥ó¤Ë´Ù¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢¡Ö²áµî¤«¤é¸½ºß¡×¤òÈóÆñ¤äÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¸½ºß¤«¤éÌ¤Íè¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤êÎÉ¤¤ÊÑ²½¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤«¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤ó¤ÊÀÕÇ¤¤Ê¤é¼è¤ì¤½¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¼«¸ÊÀÕÇ¤ÏÀ¤òÈÝÄê¤·¤Ä¤Ä¼«È¯Åª¤Ê¹Ô°ÙÊÑ¹¹¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢´õË¾¤¢¤ëÏ©ÀþÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢Á°µ¤ÎÀâÌÀ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¡¢ÏÀÍýÅª¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤ë¤±¤É¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¤½¤é¤¯Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼«¸ÊÀÕÇ¤¡×¡á¡Ö¸å¤í¸þ¤ÀÕÇ¤¡§²áµî¤ÎÆÃÄê¤Î¹Ô°Ù¤«¤éÀ¸¤¸¤¿Â»¼º¤ÎÊä½þ¤ò¡¢Åö¿Í¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ëµ¬ÈÏ¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¹ü¤Î¿ñ¤Þ¤ÇÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¡Ö¸å¤í¸þ¤ÀÕÇ¤¡×¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¡áÌÈÀÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡ÖÌµÀÕÇ¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÖÉÔ·ò¹¯¤Ê¹ÔÆ°¡×¤ä¡Ö¼«ÂÄÍî¤ÊÀ¸³è¡×¡¢¡ÖÅØÎÏÉÔÂ¡×¡¢¡Ö¶âÁ¬´ÉÍý¤¬¤º¤µ¤ó¡×¤Î¡Ö·ë²ÌÀÕÇ¤¡×¤ò¡Ö¼«¶È¼«ÆÀ¡×¤È¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÅÛ¤È°ã¤¤»ä¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¡Ö·ò¹¯¤Ê¹ÔÆ°¡×¤ä¡ÖÃá½ø¤¢¤ëÀ¸³è¡×¡¢¡ÖÉ¬»à¤ÎÅØÎÏ¡×¡¢¡Ö²È·×Êí¤òÉÕ¤±¤ÆÃù¶â¡×¡Ä¡Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê»ä¼«¿È¤ÎÅØÎÏ¤òÈÝÄê¤µ¤ì¡¦ÂæÌµ¤·¤Ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¿É(¤Ä¤é)¤¤¡¦¥º¥ë¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¡¢´¶¾ðÅªÈ¿È¯¤â¡¢¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÈóÆñ¤äÈÝÄê¤È¡¢ÈãÈ½¤Î°ã¤¤
¤Ç¤â¤³¤³¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÈÝÄê¤äÈóÆñ¤È¡¢ÈãÈ½¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¼ø¶È¤ÇÃ¯¤«¤Î²¿¤«¤ò¡ÖÈãÈ½¡×¤·¤¿ºÝ¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈÝÄê¡×¤ä¡ÖÈóÆñ¡×¤À¤È¸í²ò¤·¡¢¡ÖÂ¾¼Ô¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È´ª°ã¤¤¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¼Ô¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿Í³Ê¤ÎÈÝÄê¤äÈóÆñ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÈãÈ½¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈãÈ½¡×¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ì¤ò¡¢Ê¸²½¿ÍÎà³Ø¼Ô¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥°¥ì¡¼¥Ð¡¼¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤ÏÈãÈ½¤ò¡ÖÊÌ¤Î²ÄÇ½À¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¥À¥á¤À¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²áµî¤ä¸½ºß¤ËÂÐ¤¹¤ëÈÝÄê¤äÈóÆñ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÊÑ¤¨¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÊÌ¤Î²ÄÇ½À¤òÁÛÁü¤¹¤ë¡×ÈãÈ½¤Ç¤¹¡£
¢£ÈãÈ½¤ÏÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¥À¥á¤À¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸å¤í¸þ¤ÀÕÇ¤¡×¤Ø¤ÎÈÝÄê¤äÈóÆñ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ìÊý¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÊÑ¤¨¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤Ï¡ÖÁ°¸þ¤ÀÕÇ¤¡×¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÈãÈ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ê¡»ã¤ÏÃ¯¤Î¤¿¤á¤«¤ò¹Í¤¨¤ë»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸å¤í¸þ¤ÀÕÇ¤¡×¤Ø¤Î¡ÖÈÝÄê¤äÈóÆñ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁ°¸þ¤ÀÕÇ¤¡×¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡ÖÈãÈ½¡×¤À¤È»ä¤ÏÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉÔ·ò¹¯¤Ê¹ÔÆ°¡×¤ä¡Ö¼«ÂÄÍî¤ÊÀ¸³è¡×¡¢¡ÖÅØÎÏÉÔÂ¡×¡¢¡Ö¶âÁ¬´ÉÍý¤¬¤º¤µ¤ó¡×¤Î¡Ö·ë²ÌÀÕÇ¤¡×¤òÈÝÄê¤äÈóÆñ¤·¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤¬Íî¤Á¹þ¤à¤«´¶¾ðÅª¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢²¿¤âÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¡Ö¼«ÂÄÍî¡×¤È¤«¡Ö¤º¤µ¤ó¡×¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¿Í¤ÎÀ¸¤¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢²ÈÂ²´Ø·¸¤äÀ¸°é´Ä¶¤È¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅØÎÏ¤ò¤·¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤ä¡¢·ò¹¯¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤À¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏËÜ¿Í¤ÎÂÕ¤±¤ä´Å¤¨¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼Ò²ñ¹½Â¤¤ä´Ä¶Í×°ø¤ÎÍÞ°µ¤òÆâÌÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÈÝÄê¤äÈóÆñ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢Àè¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤è¤ê¤Ï¡¢º£¤Î¾õ¶·¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¡Ö¤è¤¤ÊÑ²½¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤ì¤ò¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¦ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë´Ø¤ï¤ëÂ¾¼Ô¤¬°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤è¤¤ÊÑ²½¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÊÌ¤Î²ÄÇ½À¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¶¦¤Ë¥â¥ä¥â¥ä²èºö¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¤³¤Î·úÀßÅªÈãÈ½¤Ï¡¢ÀÕÇ¤¤Î²¡¤·¤Ä¤±¤äÀÕÇ¤Êü´þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÕÇ¤¤ÎÊ¬Í¤ä¶¦Í¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ê¡»ã¤ÏÃ¯¤Î¤¿¤á¤«¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¡¢¤³¤ÎÀÕÇ¤¤ÎÊ¬Í¤ä¶¦Í¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢£°ø²Ì´Ø·¸¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¸½¾Ý¤â¤¢¤ë
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¸¶°ø¤È·ë²Ì¤ÎÂÐ±þ´Ø·¸¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤·¤¿¤«¤é¡¢¥Æ¥¹¥È¤ÎÅÀ¿ô¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£Èô¤Ó¹þ¤ß±Ä¶È¤òÂô»³¤·¤¿¤«¤é¡¢Çä¤ê¾å¤²¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¸¶°ø¤È·ë²Ì¤¬ÌÀ³Î¤Ê¤â¤Î¤â¡¢³Î¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÉÔ·ò¹¯¤Ê¹ÔÆ°¡×¤ä¡Ö¼«ÂÄÍî¤ÊÀ¸³è¡×¡¢¡ÖÅØÎÏÉÔÂ¡×¡¢¡Ö¶âÁ¬´ÉÍý¤¬¤º¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¾Ý¤Ï¡¢¤½¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤òÎã¤Ë½Ð¤»¤Ð¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î»þ¤«¤é¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°ìÄê¤ÎÇ¯Îð¤Ç¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤È¤¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éºÇ½é¤Ï¤Þ¤º¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÉÔÏÂ¤äÍÍ¡¹¤Ê¼ºÇÔ¡¢¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¡¢·ÐºÑÅªº¤µç¤ä»ö¶È¤Î¼ºÇÔ¡¢¼º¶È¤Ê¤É¤¬½Å¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò°û¤à¤³¤È¤Ç¤·¤«¼«¸Ê¤òÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¹½Â¤Åª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡¢¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¸¶°ø¤È·ë²Ì¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë°ÍÂ¸¾É¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÂ¾¼Ô¤¬ÈóÆñ¤äÈÝÄê¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢²¿¤â¸½¾õ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÈóÆñ¤äÈÝÄê¤ÏÌµ¸ú¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¡×¤È¡ÖÎ¥¤·¤Æ¸«¤ë¡×
¤³¤Î»þ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À°ø²Ì¥â¥Ç¥ë¤ò²£¤ËÃÖ¤¡¢¤½¤Î¿Í¤Ï²áµî¤«¤é¸½ºß¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤ä¿ÍÀ¸¾å¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¡¦¤³¤³¤Ç¤Î¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¿Í¤Î¡Ö¶ì¤·¤¤¤³¤È¡×¤Î¹çÍýÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¡¢ÈóÆñ¤äÈÝÄê¤È¤¤¤¦¡ÖÉ¾²Á¡×ÏÈÁÈ¤ß¤â²£¤ËÃÖ¤¡¢¡Ö¶ì¤·¤¤¤³¤È¡×¤òÊú¤¨¤¿¤½¤Î¿Í¤¬¡¢¤¤¤Þ¡¦¤³¤³¤Ë»ê¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ò¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤»ä¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Ë¶µ¤ï¤ë¡£¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÉÔ·ò¹¯¤Ê¹ÔÆ°¡×¤ä¡Ö¼«ÂÄÍî¤ÊÀ¸³è¡×¡¢¡ÖÅØÎÏÉÔÂ¡×¡¢¡Ö¶âÁ¬´ÉÍý¤¬¤º¤µ¤ó¡×¤Ë»ê¤ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶ì¶¤ÎÊª¸ì¤ò»Ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¡Ö¸µ¡¹¤ÏÅØÎÏ²È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¡Ö±ü¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿Êë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¡Ö¿Í¤ËñÙ(¤À¤Þ)¤µ¤ì¤Æ¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤½¤ÎÊý¤Î¸ì¤é¤ì¤¶¤ëÆâÌÌ¤ÎÎò»Ë¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ÈÝÄê¤äÈóÆñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤ì¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ï¡¢¼Â¤Ëµ®½Å¤Ç¤¹¡£¡Ö¸À¤¤Ìõ¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤±øÅÀ¡×¡ÖÉÔ¹¬¤äÉÔ±¿¤Î¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤Î¼ºÇÔ¤ä¶ì¶¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¾¼Ô¤¬À¿¼Â¤Ë¡¦´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Â¾¼Ô¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¡ÖÎ¥¤·¤Æ¸«¤ë¡×¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÊª¸ì¤Î¶¦Í¡×¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¸ÇÃå¤·¤¿¼«¸ÊÀÕÇ¤¤ò³«¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£°½Û´Ä¤ÎÊª¸ì¤ò¶¦Í¤¹¤ë
°½Û´Ä¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤Ï¡¢¡Ö²áµî¤ÎÆÃÄê¤Î¹Ô°Ù¤«¤éÀ¸¤¸¤¿Â»¼º¤ÎÊä½þ¤ò¡¢Åö¿Í¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ëµ¬ÈÏ¡×¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¸å¤í¸þ¤ÀÕÇ¤¡×¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¥É¥Ä¥Ü¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤³¤«¤éÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¤³¤Î¡Ö¸å¤í¸þ¤ÀÕÇ¤¡×¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÈÝÄê¤äÈóÆñ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤¸¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¤è¤¤ÊÑ²½¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤è¤ê¤Ï¡¢°½Û´Ä¤ÎÊª¸ì¤òÂ¾¼Ô¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¤½¤Î½Û´Ä¥×¥í¥»¥¹¤ò¡ÖÎ¥¤·¤Æ¸«¤ë¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤ËÊª¸ì¤Î¶¦Í¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢²áµî¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î¸ÇÃå¤·¤¿Êª¸ì¤«¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë°ã¤¦Ì¤Íè¤òºî¤ê¤À¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡¢¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡ÖÁ°¸þ¤ÀÕÇ¤¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¡ÖÁ°¸þ¤ÀÕÇ¤¡×¤Ï¡¢¡Ö¸å¤í¸þ¤ÀÕÇ¤¡×¤Î¡Ê¤·¤Ð¤·¤Ð¡Ö¼ºÇÔ¡×¤Î¡ËÊª¸ì¤ÎÈÝÄê¤äÈóÆñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¦Í¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬¡¢¡ÖÊÌ¤Î²ÄÇ½À¤òÁÛµ¯¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÈãÈ½Åª°Õ¼±²½¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
