泉質がいいと思う「宮崎県の温泉地」ランキング！ 2位「京町温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
南国情緒漂う自然と海に囲まれ、観光とあわせて楽しめる温泉地が点在する宮崎県。美肌の湯や炭酸泉、ナトリウム泉など泉質もさまざまで、リゾート気分を味わいながら心と体を癒せるのが魅力です。
All About ニュース編集部は10月14〜15日、全国20〜60代の男女250人を対象に「泉質がいい温泉地」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、泉質がいいと思う「宮崎県の温泉地」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「筋肉痛や美肌に効果があるから」（20代女性／福岡県）、「炭酸水素塩泉で肌が柔らかくなり、静かな環境でリラックスできるから」（50代女性／兵庫県）、「宮崎県随一の温泉地で、複数の泉質が楽しめ、地元密着型の素朴な名泉が多いから」（40代男性／広島県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「お湯がトロトロで美肌の湯として有名だから」（40代女性／大阪府）、「冷え性、疲労回復などの効能があるからです」（40代女性／富山県）、「炭酸水素塩泉などの泉質で、ぬるっとした肌触りが良い温泉地だと思います」（30代女性／愛知県）といった声がありました。
2位：京町温泉／71票2位は「京町温泉」でした。霧島連峰の西北、川内川沿いにある温泉地です。明治末期、鉄道工事中に湧き出した温泉は単純温泉で、神経痛や切り傷などに効くといわれています。昔ながらの温泉地風情が漂う街並みも併せて楽しめます。
1位：青島温泉／137票1位は「青島温泉」でした。宮崎市の海岸沿いに位置する青島温泉は、青島神社にほど近く、観光と温泉の両方が楽しめる立地が魅力。泉質はぬるっとした肌触りの炭酸水素塩泉で、保温・保湿効果に優れています。南国ムード漂うリゾートホテルや絶景の露天風呂も人気です。
