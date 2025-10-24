ユージ、“悲劇の運動会”ショット公開！ 息子との顔出しツーショットに「良いパパ」「息子くん可愛い」の声
タレントのユージさんは10月23日、自身のInstagramを更新。子どもの運動会にて、親子競技に参加したことを報告し、とあるエピソードを公開しました。
【写真】ユージ、運動会での仲良し親子ショット
写真には、子どもと触れ合う微笑ましいユージさんの姿が収められています。ダンスについては「終始抱っこで残念ながら一緒にダンスとは行きませんでした。来年は出来るといいね」とコメントし、「結果、無理やり校庭に連れ出されてみんなの前でパパが首に吸い付くという悲劇の運動会になりました」とユーモアたっぷりに振り返りました。最後は「あー可愛い」と、子どもへの深い愛情を感じさせる言葉で締めくくっています。
コメント欄には、「二人とも可愛いすぎ〜〜〜」「一緒にいる時間がもうプライスレス」「良いパパしてます」「幸せいっぱいなんてステキな1日」「かっこいいパパだし息子くん可愛い」といった声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
親子競技に参加ユージさんは「人生初めて運動会に参加した饅頭。親子ダンスタイムがあったの一緒に校庭に出たけど緊張してしまい踊るどころではない」とつづり、4枚の写真を掲載しました。
他の投稿ではユージさんは20日にもInstagramを更新し、19日に開催された「TOKYO FMリスナー感謝祭 in 渋谷音楽祭2025」でのオフショットを公開しました。投稿では、豪華ゲストとの写真のほか、“ギャルピース”を決めるユージさんの姿も披露されています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
