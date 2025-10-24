「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）

広島からドラフト４位指名を受けた工藤泰己投手（２２）＝北海学園大＝は「平均球速１６０キロ以上、変化球も一級品、どんなボールでも相手を抑えられる唯一無二の選手になりたい」と目標をぶち上げた。憧れは米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有。「野球を始めたきっかけになった（人）。自分の投球を見て、野球を始める人たちが出てくれたら」と笑顔を見せた。

小学３年から野球を始め、北海高では１年時から捕手としてベンチ入りしたが、当時の監督から守備面の課題を指摘されたこともあり、同年秋から外野手や投手を転々とした。大学からは投手に専念。ウエートトレーニング、フォーム改善など４年をかけて才能が開花。今年４月には自己最速の１５９キロをマークする“北の剛腕”に成長した。

広島はプライベートを含めて訪れたことはないが「スタジアムが真っ赤でチームも熱い」と、ファンの熱をひしひしと感じている。「先発で９イニング投げ切るのが理想。１年目は１軍でけがなく投げ続けたい」とローテ入りを思い描いた。

◆工藤 泰己（くどう・たいき）２００３年９月２９日生まれの２２歳。北海道札幌市出身。１７５センチ、８７キロ。右投げ右打ち。小３から常盤ハリケーンで野球を始め、常盤中では軟式クラブチームの「Ｔ・ＴＢＣ」でプレー。北海高１年秋に捕手から投手に転向。３年春夏に甲子園出場も登板はなし。北海学園大では１年秋にデビュー。最速１５９キロ。球種はストレート、カーブ、スライダー、ツーシーム、カットボール。５０メートル走６秒５、遠投１１５メートル。好きなアーティストはＭｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ。