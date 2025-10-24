スズキ「新ジムニー」発表に反響あり！ MT車にACC搭載が「あまりにも理想的！」と絶賛も！ 一方で「かなりの値上げ」に悲鳴も聞こえる「最新クロカン」何が変わった？

「最新ジムニー」何が変わった？

スズキは2025年10月15日、軽四輪駆動車「ジムニー」と小型四輪駆動車「ジムニー シエラ」の一部仕様を変更し、同年11月4日から発売すると発表しました。

ジムニーシリーズは、伝統的なラダーフレーム構造を持つ四輪駆動のクロスカントリー車。1970年に初代モデルが誕生して以来、半世紀以上にわたって多くのファンに愛されてきた長い歴史を持ちます。

一部改良された「ジムニーシリーズ」

優れたオフロード性能はもちろんのこと、愛らしいデザインとコンパクトなサイズ感で、幅広い世代から絶大な支持を集めています。

2018年7月に登場した現行の4代目は、3代目の丸みを帯びたデザインから一新。初代や2代目を思わせる、角張った武骨なフォルムへと原点回帰を果たしました。

このレトロなスタイルに、歴代モデルからインスピレーションを受けたデザインモチーフや、愛嬌のある丸いヘッドライトが巧みに盛り込まれており、女性からの人気獲得にも繋がっています。

そんなジムニーシリーズの現在のラインナップは、軽自動車のジムニー、小型車で3ドアのジムニーシエラ、そしてジムニーシエラをベースに5ドア化した「ジムニーノマド」が設定されており、それぞれに5速MTと4速ATが用意されています。

今回の一部改良の対象となったのは、ジムニーとジムニーシエラの2モデルです。

衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」が採用され、車線逸脱抑制機能も標準装備となりました。

このほか、全車速追従機能付きのアダプティブクルーズコントロール（ACC）や後方誤発進抑制機能の追加、さらに「スズキコネクト」への対応など、安全機能と快適装備が一層充実しています。

価格（消費税込）は、ジムニーが191万8400円から216万400円、ジムニーシエラが227万1500円から238万5900円に設定されています。

このように一部改良を受けたジムニーが、ネットユーザーの間で大きな話題となっています。特に注目が集まっているのは、装備の充実と、それにともなう価格設定です。

「装備がさらに充実している」と評価されるほか、最も大きな反響を呼んだのが、待望のアダプティブクルーズコントロール（ACC）の搭載です。

特に、MT車にもレーダークルーズコントロールが設定された点については、「予想外でびっくり」「あまりにも理想的ですぐに買いたい」との声もあり、評価されていることが分かります。

しかし、このACC実現のためのデザイン変更には賛否両論あり、フロントバンパーに追加されたセンサーに対し、「見た目が悪い」「安全技術の実験車両みたいだ」といった厳しい意見も見受けられました。

また、最も驚きの声が上がったのが価格です。現行モデル発売時は145万8000円からという価格でしたが、それが191万8400円からまで上昇しており、初期型とくらべ、「当時より50万前後値上がりした」と驚愕するコメントが寄せられました。

さらに今回の値上げについて、ジムニーのAT車（約16万円アップ）に対し、MT車（約26万円アップ）の方が上昇幅が大きい点も指摘され、「えげつない」と戸惑う人もいました。

なお、ジムニー／ジムニーシエラはこれまで、同じグレードでもAT車よりもMT車のほうが価格が安かったのですが、今回の価格改定でAT車もMT車も同一価格が設定されたことから、MT車の価格上昇が目立つ形になったようです。