女性から「頼りになる男性！」と思われる瞬間９パターン
女性は「頼りがいのある男性」に好意を抱くものですが、「頼りになる」と思われる男性のイメージは、男性と女性とでは少々違うようです。では、どのように女性と接すれば、頼りがいのある男だと思われるのでしょうか？ そこで今回は、オトメスゴレン女性読者に向けた調査を参考に、「女性から『頼りになる男性！』と思われる瞬間９パターン」をご紹介します。
【１】並んで歩く際、さりげなく車道側を歩いてくれたとき。
並んで歩くとき、さりげなく車道側を歩くことで、危険から身を守ってあげるパターンです。「車道側を歩いている私をさりげなく内側に入れてくれると、男らしいなってキュンとする」（１０代女性）など、女性は男性から守られたときに「頼りになる男性！」と感じるようです。これを応用すれば、夜道を駅まで送る、人混みではぐれないよう手をつなぐ、といった様々なシチュエーションで、頼りになる男だと思ってもらえそうです。
【２】ケガなどの緊急時にも焦らず冷静に対応してくれたとき。
ケガや病気といった緊急事態にも焦らずに対応する冷静さを、女性から頼られるパターンです。「自分がパニックになったとき、落ち着いている人が近くにいると安心できる」（２０代女性）など、どんなときでも周囲に安心感を与えられる男性が、「頼りになる」と思われるようです。普段から緊急事態に対する心構えをしておき、イザそのときがきたら、落ち着いた行動を心がけましょう。
【３】迷惑を掛けても怒らずフォローしてくれたとき。
迷惑を掛けられても、怒らずにフォローしてあげるパターンです。「『次からはこうすればいいんだよ』と優しくお手本を見せられると、大人っぽくて尊敬する」（２０代女性）など、落ち着いた対応が女性からの好評価につながるようです。ただし、「何でも許してあげる」という甘い姿勢は、逆に「頼りにならない」と思われてしまうことも。締めるべきところは締めつつ、冷静な態度でフォローすることが重要といえそうです。
【４】デートの行き先などの決断が早いとき。
デートの行き先などをすばやく決める決断力の早さで、女性から信頼されるパターンです。「自分が決められないタイプだから、男の人に何でも決めて欲しい」（１０代女性）など、男性にリードされたい願望のある女性は多いようです。メニューから料理を選ぶときなど、身近な選択でリードするだけでも、決められないタイプの女性にとっては頼りがいのある男性と思われるはず。ただし、何でも自分だけで決めてしまうと、置いてけぼりにされたように感じる女性も。女性の意見も取り入れるバランス感覚は必要でしょう。
【５】テスト前に苦手な勉強を見てくれたとき。
学校のテスト前などに、苦手な教科の勉強を教えてあげるパターンです。「自分よりデキる人ってカッコいい！」（１０代女性）など、知的な男性はそれだけでも魅力的ですが、その人が自分のために教えてくれる、という優しさに好印象を持つようです。これを職場に応用すれば、後輩に仕事を教えたり、終わらない作業を手伝ってあげたりすることで、「頼りになる先輩」と好感を持たれるでしょう。
【６】難しい車庫入れをさらりとこなしたとき。
女性にとって車の運転は難しいもの。難しい車庫入れをさらりとこなすことで、頼りがいがあると思われるパターンです。「狭いところにスッと駐車したり、上手にバックで入れられるとグッとくる」（２０代女性）など、女性にとって「自分の苦手なことができる」という点に好感がもたれるようです。運転に自信がある男性は、ドライブデートに出かけたときなど、あえて縦列駐車にトライしてみるのも手かもしれません。
【７】将来や友達などの悩み相談に乗ってくれるとき。
女性が悩んでいる事柄について相談に乗ってあげるパターンです。「快く相談に乗ってくれるだけでも嬉しい。アドバイスが的確だと、この人に相談してよかったなと思う」（２０代女性）など、女性は自分の悩みを聞き、自分のために考えてくれる男性を頼りがいがあると思うようです。男性らしい論理的な思考や、男性目線での本音アドバイスができれば、さらに好感度がアップするでしょう。
【８】自分が知らない分野について詳しいとき。
女性が知らない分野について、深い知識を持っているパターンです。「まったくジャンルの違う仕事をしていたり、変わった趣味がある人は尊敬できる」（２０代女性）など、未知の分野の知識に対する「尊敬」が、「頼りがい」につながるようです。身近なところでは「配線」や「家電選び」「スポーツ観戦」などの例が考えられます。女性が苦手なことを手伝ってあげたり、知らない世界の話を紹介してあげるだけでも、十分な効果がありそうです。
【９】重たいものを軽々と運んでくれたとき。
男性らしい力強さをアピールするパターンです。「たくましい一面を見せられると、頼りがいがあるなと思う」（２０代女性）など、肉体的なたくましさは、女性にはない男性の特徴です。重たいものを運んであげるなど気遣うことで、女性は「女の子」として扱ってもらえた喜びを感じるようです。女性が引っ越しをするときや、一緒に旅行に行くときなどは、たくましさをアピールできるチャンスかもしれません。
女性がどんなときに「頼りになる男性！」と感じるか、参考になったでしょうか。ほかにも「こんな態度が好評価だった」というエピソードがあれば、ぜひ教えてください。みなさんからのご意見をお待ちしています。（呉 琢磨）
