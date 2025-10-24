60代を迎え、夫が定年。年金生活が始まると、多くの世帯が家計の現実に直面します。「年金だけではお金は足りない。老後は大丈夫なんだろうか……」という漠然とした不安が、それまでの家計管理や夫婦の在り方の見直しを迫ることも少なくありません。老後の家計の現実と課題をみていきます。

家を守り続けて40年。専業主婦、ハローワークへ

三田佳子さん（63歳・仮名）。65歳で完全リタイアした夫・浩一さん（65歳・仮名）と、夫婦2人暮らしです。結婚して40年。専業主婦として家事と子育てに専念してきました。

浩一さんは、典型的な「男は仕事、女は家庭」という考え方の持ち主。家計の管理もすべて浩一さんが担い、佳子さんは毎月決まった生活費を受け取るだけ。これまで、それで特に不自由を感じたことはありませんでした。しかし、浩一さんの退職で状況は一変します。浩一さんの年金は月約18万円。

「私の年金は、ほぼ基礎年金だけなので月7万円くらいでしょうか。夫婦で月25万円ほど。これで老後20年、30年と暮らしていけるのか、不安がないといえばウソになります」

佳子さんの胸に、漠然とした不安が広がります。貯蓄がどれくらいあるのかも、佳子さんは正確には把握していませんでした。老後への不安。それは仕事を辞め、収入が年金になった浩一さんも同じだったのかもしれません。ある日、浩一さんが、不意に口を開きました。

「そういえば佳子は昔、働きたいって言ってたよな。子どもが小さい頃だったか。俺も仕事を辞めて家にいるんだし、今なら、お前も働きに出てもいいんじゃないか？ 少しでも家計の足しになるだろ」

悪気のない、むしろ妻を気遣うかのような口調。老後への不安を少しでも感じ取れたらよかったかもしれませんが、当然のように佳子さんは愕然としました。

「今さら、あなたがそんなこと言う？」

下の子が高校に進学し、子育てもひと段落したとき、佳子さんも働きたいと思い、浩一さんに相談したことがありました。家計に不安があるわけではない。ただ、子どもが親離れしていくなか、自身も社会の一員として働いてみたいと思ったという、純粋な気持ちでした。しかし、「何を言っている。佳子は働かなくても大丈夫。家を守ってくれていれば、それでいい」と、取り付く島もありませんでした。こうして、結婚して40年、家を守ることが自分の役目と割り切って生きてきたわけです。

「それなのに、今さら働けなんて……なんて身勝手な」

浩一さんへの怒りがふつふつと湧み上がってきましたが、ふと冷静になると、「確かに今後、家計は不安。このまま夫に任せきりで、不安を抱えたまま老後を過ごすのは嫌だ。せっかくの機会だから、大手を振って働きに出てみようかしら」と思い始めました。そして翌日には、40年ぶりにハローワークへと向かったといいます。

平均的な高齢者夫婦……毎月「3万4,058円」赤字の現実

総務省『家計調査 家計収支編 2024年平均』によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯における税金や保険料を差し引いた可処分所得は平均月22万2,462円。対し、消費支出は平均月25万6,521円で、赤字額は平均月3万4,058円となります。

浩一さんの年金が月18万円だとしたら、手取り額はおおよそ16万5,000〜17万円前後。平均的な暮らしを送るなら、当面は月8.5万円程度の取り崩しが必要になる計算です。佳子さんも年金を受け取り始めても、月2万円ほどの赤字になる計算。切り詰めて、収入内で生活していくか、または貯蓄を取り崩していくかの2択。そこに「働いて収入を得る」という新たな選択肢があれば、確かに老後の家計は安定するでしょう。

実際、佳子さんのように、定年期を迎えてから新たに仕事を探す女性は珍しくありません。内閣府『令和6年版高齢社会白書』によると、女性の就業者の割合は、60〜64歳で63.8％、65〜69歳で43.1％、70〜74歳で26.4％。60代では半数が、70代前半でも4人に1人は働いています。長寿化、そして老後不安の増大により、高齢女性の就業率は、今後ますます増えていくとみられています。

ハローワークを訪れた佳子さん。40年というブランクに不安を感じていましたが、窓口の担当者は「長年の主婦経験は立派なキャリアですよ」と励ましてくれました。特に毎日家族のために作ってきた料理の腕と段取りの良さに着目し、地域の高齢者向け配食サービスセンターでの調理補助という仕事を紹介されました。

「私にも、まだできることがあるんだと嬉しくなりました」

夫・浩一さんの身勝手なひと言がきっかけでしたが、佳子さんのセカンドライフはうきうきとした気持ちと共にスタートしました。

