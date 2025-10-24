¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥È¥¤ÎÊì¡¦¥Õ¥ßÌò¤ÎÃÓÏÆÀéÄá¡Ö¡Ø¤ª¥È¥¤ÏÀäÂÐ¤Ë»ä¤¬°é¤Æ¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡Ê¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ø´ñÊ¸³ØºîÉÊ½¸¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¢¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ò¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡¢É×¤Ç¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥óÌò¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥¤ÎÊì¡¢¾¾Ìî¥Õ¥ßÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢ÃÓÏÆÀéÄá¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ß¤Ï¡¢½Ð±ÀÂç¼Ò¤Î¾å´±¤Î²È¤Ç°é¤Á¡¢½Ð±À¤Î¿À¡¹¤ÎÊª¸ì¤äÀ¸Îî¡¦»àÎî¤ÎÏÃ¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥â¥Î¤ÎÏÃ¤Ë¾Ü¤·¤¯¡¢¥È¥¤Ë¤â¤è¤¯¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¡£ Í¥¤·¤¯¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¡£¥È¥¤Î¹¬¤»¤òÃ¯¤è¤ê¤â´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ßÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÓÏÆ¤µ¤ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤³¤«È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ
¡½¡½±é¤¸¤ëÌò¡¦¥Õ¥ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¥Õ¥ß¤Ï´²ÍÆ¤ÇÃ¶ÆáÍÍ¤È¤ª¤¸¤¸ÍÍ¤Î¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤È¤³¤í¤òÁ´Éô¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¼«Ê¬¤â¤É¤³¤«È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´°Á´¤Ë»þÂå·à¤Ê¤Î¤Ç½êºî¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤Î¼ê¤ò¾å¤Ë½Å¤Í¤ë¤«¤Ê¤É¤Ë¤â¤ªºîË¡¤¬¤¢¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤ä¥»¥ê¥Õ¤ÈÏ¢Æ°¤µ¤»¤ÆÆ°¤¯¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ß¤Ï½êºî¤ò¤¤Á¤ó¤È¶µ¤ï¤Ã¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Åìµþ¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ª¥È¥¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¡ÊÂè4½µ¡¦Âè20²ó¡Ë¤Î¥Õ¥ß¤Î¿´¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¤ª¥È¥¤¬Åìµþ¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤ª¤¸¤¸ÍÍ¤¬¤ª¶â¤òÇ±½Ð¤·¤ÆÅìµþ¹Ô¤¤òÇ§¤á¤¿¤³¤È¤À¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÅìµþ¤Ç¶äÆóÏº¤µ¤ó¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÇØÃæ¤ò¸«Á÷¤ê¤Ê¤¬¤éÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÅº¤¤¿ë¤²¤ë¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢Åìµþ¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤È¤Ë¤«¤¯¿´ÇÛ¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¾¾Ìî²È¤Øµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ª¥È¥¤¬ÉÂµ¤¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«²ø²æ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤¬Àè¤ËÎ©¤Á¡¢±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃåÊª¤Î¤Û¤³¤ê¤òÊ§¤Ã¤¿¤êÂ¤ò¿¨¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶äÆóÏº¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±«À¶¿å²È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ä
¡½¡½¥È¥¤Î°é¤Æ¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¤Î¡¢¥Õ¥ß¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¤ª¥È¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë»ä¤¬°é¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¥¿¥¨ÍÍ¤Ë¸«¤»¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¨Ìò¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤âÇ§¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Î¤ª¼Çµï¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÊÁ¤Ï±«À¶¿å²È¤ÎÊý¤¬¾å¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥Õ¥ß¤È¤·¤Æ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡£
¤ª¥È¥¤¬Ñ£ÍÍ¤Î´ÇÉÂ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢Ñ£ÍÍ¤È¥¿¥¨ÍÍ¤¬¡ÖËÜÅö¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»Ò¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¥È¥¤ËÌÂ¤¤¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Î²È¤òÁª¤Ö¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±«À¶¿å²È¤Î¤ªÆó¿Í¤Ëµ¤¤Ï¸¯¤¦¤±¤ì¤É¤âÊª¿½¤¹¤È¤³¤í¤ÏÊª¿½¤¹¤Î¤¬¥Õ¥ß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ï¤â¤¦¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤ò¼é¤ë°ì¿´¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¡£
Âç¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¥Ð¥«¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¸«¤Æ¥¯¥¹¥Ã¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¾¾Ìî²È¤Ç¤Î»£±Æ¤ÏËÜÅö¤ËÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÈÖ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¤¤¤¶ñ¹ç¤Ë¾¾Ìî²È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¦¤½¤¸¤ã¤Ê¤¤³Ú¤·¤µ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥¤ÎÉã¡¦»ÊÇ·²ð¤ò²¬Éô¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡¢Êì¡¦¥Õ¥ß¤òÃÓÏÆÀéÄá¤µ¤ó¡¢¥È¥¤ÎÁÄÉã ¡¦¾¾Ìî´ª±¦±ÒÌç¤ò¾®Æü¸þÊ¸À¤¤µ¤ó¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¶Ó¿¥Í§°ì¤òµÈÂô Î¼¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£¼çÂê²Î¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î¡Ø¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡Ù¡£