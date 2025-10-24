知ってはいけない…日本の「八方美人外交」が国際情報戦で「負け続ける」もっともな理由【ヒューミント現場の裏側】

国の情報要員には、当然ながら優秀な頭脳と高い語学力、強い胆力が問われる。加えて、人間を媒介とした諜報（ヒューミント）の現場要員は、「一生を諜報活動に捧げる覚悟」と「強い愛国心と日本人としての誇り」も必要不可欠だ。いまは、平和に過ごしているから大丈夫だろう、という考えでは当然務まらない。

「インテリジェンスとは平時の戦争」という言葉がある。その現場のリアルを前駐オーストラリア特命全権大使・山上信吾氏と危機管理コンサルタント・丸谷元人氏が語り合う。

※本記事は、山上信吾、外薗健一朗、丸谷元人の共著『官民軍インテリジェンス』（ワニブックス:刊）より一部を抜粋編集したものです。

コンプラが通用しないヒューミントの現場

丸谷元人（以下丸谷）： ヒューミントの現場では、最後は本当に人間同士の胆力によって物事が決まります。特にハイリスク地域では、今の日本のコンプライアンス意識はまったく通用しません。

相手が脅してくることなんて日常茶飯事です。実際、私は「お前のことなんていつでも殺せるぞ」というセリフをこれまでいろいろな国で言われてきました。

でも、そんなことでPTSD（心的外傷後ストレス障害）になってしまうようでは、ヒューミントの現場は務まりません。大抵の場合、脅してくる時には、相手はこちらの反応、出方を見ています。

だから、最終的にどこかに落としどころを見つけるにしても、そこに至るまでは喧嘩も辞さず、買収でも何でもあらゆる手段を使って、その場を切り抜けないといけません。それができて、初めて相手もこちらのことを認めてくれます。

反対に、怖がってホテルの部屋に籠ってしまうような人間はすぐに見ぐるみ剥がされ、下手をすれば殺されてしまいます。

これは私自身の経験からも言えることですが、ヒューミントの厳しい世界で自分を最後に支えてくれるのは「俺は国のためにこの仕事をやっているのだ」という信念です。

愛国心に基づく信念が自分の中に“柱”としてあれば、グレーな対応が求められる場面でも絶対にブレません。それがなくなってしまうと、ただのマフィアになってしまいます。本当にそのギリギリのラインで仕事をすることになります。

インテリジェンスは「平時の戦争」

山上信吾（以下山上）： 今の丸谷先生のお話をうかがって改めて思うのは、結局のところ、やはりインテリジェンスは「平時の戦争」だということです。日本国民は、平時においても「平和だから大丈夫」と浮かれるのではなく、裏でそういう熾烈な争いがあることをもっと知る必要があります。その平時の戦争に政府が対応できてこそ平和が維持できる、という発想に切り替えていかないといけません。

胆力のある人材に関しては、今の教育制度下の日本では、全体で見ても絶対的に数が少ないのは明らかなので、国家としていかにそういう人材を見い出し、ヒューミントの厳しい現場に耐えうるインテリジェンスオフィサーとして鍛え上げていくかが課題だと思います。

これは日本の外交にも通じる問題だと思うのですが、日本人は過剰に喧嘩を恐れて、避けようとします。だから、何か大きな国際問題が起きると、得てして喧嘩両成敗の立場を取りたがる傾向があるのです。

例えば2025年2月に、トランプ大統領とゼレンスキー大統領との会談でウクライナへの軍事・財政支援の是非をめぐって対立し、激しい舌戦が繰り広げられました。あの時もメディアなどでは「トランプもトランプだけど、ゼレンスキーももっとおとなしくしていればよかったのに」という論調が主流でした。

また、2023年10月7日にパレスチナのイスラム組織ハマスがイスラエル南部を奇襲攻撃し、多数の死傷者と人質を出した事件の時も同様です。ハマスの極悪非道な攻撃を糾弾しなければいけないのに、メディアでは有識者と呼ばれている人たちが「ハマスも悪いけれど、そもそも長年の争いの原因をつくったのはイスラエルだ」と解説していました。

さらに、ひどかったのは2025年6月にイスラエル、続いてアメリカがイランの核施設を爆撃した当初に日本政府が右往左往したことです。イスラエルの爆撃については「到底許容できず」「強く非難する」とまで表明し、G7諸国の中で突出した平和ボケぶりを露呈しました。

この日本人特有の「どっちもどっち」論や、双方に良い顔をしようとする喧嘩両成敗的な傾向、さらには軍事的手段に対する強い忌避感は、特に戦後の日本で顕著になっていったと思います。こうした中途半端な対応がいかに日本の国益を損ねてきたか、日本国民はもっと認識すべきです。

インテリジェンスの世界は、これでは通用しません。旗幟を鮮明にしなければいけない場面が多々あるのです。そういう時には、国家としてどちらの味方につくのか、態度をはっきりさせないといけません。

国際社会の現実として、どうしても敵ができてしまう状況があります。もちろん、自分から積極的に敵をつくる必要はないのですが、大切なのは、国家として「敵をつくることを厭わない」姿勢です。たとえ敵ができたとしても、無力化してしまえば問題ありません。それがインテリジェンスの極意です。

早く対外情報機関を創設し、こうした考え方を持つ人材を育成していかなければ、日本人の喧嘩両成敗的な甘い発想、日本政府の八方美人的な生ぬるい対応を変えていくのは難しいでしょうね。

