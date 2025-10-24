バディ、再び

光岡自動車はSUVモデル『バディ（Buddy）』を、再販を望む多くの声に応え、再生産、販売すると発表した。

【画像】150台の限定販売となる再生産版『ミツオカ・バディ』！ 全17枚

今回販売されるバディは、ハイブリッド車のみの設定で150台の限定生産となる。また10月24日より、全国のミツオカ販売店にて先行予約受付を行う。



150台限定で再生産される『ミツオカ・バディ』。 光岡自動車

再生産される『ミツオカ・バディ』の価格は、726万円となる。なお、特別塗装色の『グローブワンホワイトパールII』は12万1000円高、ツートーンカラーは50万6000円高となる。

ベース車最終ロット150台確保

ミツオカ初のSUVとして2020年6月に発売されたバディは、世界的な半導体不足などの影響でベース車両の供給が不安定となる中、約4年間の販売期間で累計約1200台を受注した人気モデルであった。

2024年9月までにベース車両確保分の全てが完売となり、販売終了となっていたが、完売後も「どうしても手に入れたい」と再販を希望する声も多く、ミツオカでは再生産の可能性を模索していたという。



そして今回、ベースとなるトヨタRAV4のフルモデルチェンジがアナウンスされる中、現行モデルの最終生産ロットから150台の調達が実現したため、再生産に踏み切った。

再販売モデルの仕様

今回再販売される『バディ』は、2.5Lハイブリッド・E-Four駆動方式の『ハイブリッドDX』のワングレードとなる。

限定生産車として装備内容を大幅に充実させた仕様となっており、従来はメーカーオプションであった『パノラマムーンルーフ』、『デジタルインナーミラー』、『アクセサリーコンセント』、『サイドメッキモール』などを標準装備としている。



カラーバリエーションは厳選した5色を設定する。モノトーンカラーには人気の定番カラー『グローブワンホワイトパールII』（30台限定）と『MJブラックマイカ』を、ツートンカラーには人気の『ノースカロライナブルー』をそのままに、バディの新たな物語を紡ぐ意味を込めた新色『アイスマングレー』と『ビーチグレージュ』を追加設定した。