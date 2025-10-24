女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は24日、第20話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第20話は、教員試験を終えた錦織友一（吉沢亮）の慰労会が下宿で行われ、松野トキ（郄石あかり）はお祝いの出し物に大好きな怪談を提案。一方、松野家の面々は、トキが松江には帰らないと覚悟していた。その翌朝、トキは松野銀二郎（寛一郎）と初めて西洋風の朝食を味わう…という展開。

錦織は「（怪談は）古くさくて好かんのだ」「（日本は）西洋を見ていかなくちゃならん」と却下。トキは意気消沈した。

根岸（北野秀気）は西洋の素晴らしさを伝えようと、パンやベーコンエッグを用意。一同は牛乳で乾杯。皆の“牛乳ヒゲ”を目の当たりにし、トキは突然、涙。脳裏に家族の姿がよみがえった。

「私…松江に帰ります。ごめんなさい、銀二郎さん、ごめんなさい。ごめんなさい」

本心は銀二郎との東京暮らしだが「あの人たちを放っておくことはできません」。トキは自身の出生の秘密を知っていた。「私は松野家の、本当の娘です」――。

トキは一人、松江に戻った。松野司之介（岡部たかし）松野フミ（池脇千鶴）松野勘右衛門（小日向文世）は“牛乳ヒゲ”をつくって笑い合っている。「おじょー！」「おトキー！」――。

恨めしくも明るい4人の生活が再び始まった。

SNS上には「銀二郎、退場？」「銀二郎さん、健やかに」「こんなつらい離縁があるのか」「好き同士の2人が別れなきゃいけないなんて」「朝から泣き笑い」「泣かせないで。うらめしく明るい4人暮らし」「涙の別れも、涙の再会も彩る白いヒゲ」「まさか、あの（盗んだかもしれない）牛乳がこんなに大切な伏線になるとは」などの声が続出。視聴者の涙を誘った。

27日から第5週「ワタシ、ヘブン。マツエ、モ、ヘブン。」に入る。