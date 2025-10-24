「ばけばけ」次週予告にネット沸く！ついに来日→トキと初対面「運命を変えるあの人よ」「地獄にヘブン」
女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は27日から第5週「ワタシ、ヘブン。マツエ、モ、ヘブン。」に入る。
＜※以下、ネタバレ有＞
「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。
次週予告。ついにレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が来日し、松野トキ（郄石あかり）と初対面。蛇と蛙（阿佐ヶ谷姉妹）は「ああ、いよいよ来るのねぇ」「誰が？」「もう、おトキちゃんの運命を変える、あの人よ」「え、どの人よ」と語った。
SNS上には「いよいよヘブンだ！」「銀二郎には悪いが、ヘブンさんようこそ！」「うっすら地獄だなぁと思えてきたところにヘブン（天国）という人が来るんだな」などの声。反響を呼んでいる。