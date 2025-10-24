EU ¥í¥·¥¢¤ØÀ©ºÛ¶¯²½ ±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹ ÍèÇ¯ÃæÍ¢ÆþÄä»ß
¡¡EU¡Ê¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¡Ë¤Ï¼óÇ¾²ñµÄ¤ò³«¤¡¢¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¤òÂçÉý¤Ë¶¯²½¤·¡¢±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¤ÎÍ¢Æþ¤òÍèÇ¯Ãæ¤ËÄä»ß¤¹¤ë¤Ê¤É¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼óÇ¾²ñµÄ
¡¡EU¤Ï23Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ò¾·¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤Ç¼óÇ¾²ñµÄ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ëÂè19ÃÆ¤ÎÀ©ºÛ¤È¤·¤Æ¡¢±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤ÎÍ¢Æþ¤ò2026Ç¯Ëö¤ÇÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã»´ü·ÀÌó¤ÏÈ¾Ç¯°ÊÆâ¤Ë¶Ø»ß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿À©ºÛ¤òÂè3¹ñ¤Ë¤â³È¤²¡¢¥í¥·¥¢»º¸¶Ìý¤Î¼ç¤Ê¼è°úÀè¤È¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñ´ë¶È3¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ©ºÛÂÐ¾Ý¤ËÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥í¥·¥¢¤Î·³¼û»º¶È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ËÇ°×´ØÏ¢¤Î»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¹á¹Á¤ò´Þ¤àÃæ¹ñ¤ä¥¤¥ó¥É¡¢¥¿¥¤¤Î´ë¶È¤âÀ©ºÛÂÐ¾Ý¤Ë²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë