米ネット通販大手アマゾン・ドット・コムは２２日、カリフォルニア州シリコンバレーのイベントで、ＡＩ（人工知能）を搭載した新型ロボットなどを公開した。

最新技術の導入で大幅なコスト削減や、配送効率の改善を見込む。（ニューヨーク支局 小林泰裕）

「必要な作業」提案するＡＩも

公開したのは、ＡＩ搭載のアーム式ロボットシステム「ブルージェイ」。複数のアームで商品の取り出しと収納などを同時に行い、三つのラインを一つに集約できる。アマゾンのロボット部門幹部、アーロン・パーネス氏は「ＡＩがロボットを通じて現実世界に飛び出し、人を助ける力になる」と胸を張った。

配送施設のデータを分析して必要な作業を提案するＡＩも発表された。「配送ラインの一部で梱包（こんぽう）機が故障した。どうすれば納期を守れるか」といった質問に、人員配置や代替の配送手段を示せるという。

公開されたロボットやＡＩは、既に米国内の一部の配送施設で導入されており、今後、日本や欧州など世界各地での展開を検討する。パーネス氏は「処理可能な注文数が増える。従業員はロボットの管理やメンテナンスなど、より高度な業務に集中できる」と話した。

米メディアによれば、アマゾンは２０２６年末までに約４０か所の配送施設にロボットを導入する予定で、２７年までに最大４０億ドル（約６０００億円）のコスト削減が可能になるという。

配達員向けのメガネ型端末「スマートグラス」の導入も発表した。カメラやＡＩで周囲の状況を把握し、地図情報などを表示する。米国で来年から展開する予定で、日本での導入時期は未定としている。

アマゾンがロボットの導入を本格化させたことで、自動化を巡る小売業界の競争が加速する可能性もある。米調査会社ＡＢＩリサーチは、世界のロボット市場は２０２５年の約５００億ドルから、３０年までに１１１０億ドルに拡大するとしている。

米紙ニューヨーク・タイムズは２１日、アマゾン・ドット・コムが６０万人以上の雇用をロボットに置き換える計画だと報じた。

同紙によると、アマゾンの内部文書では、業務の７５％を自動化する目標を置いているという。アマゾンは配送施設を中心に、世界で約１５０万人の雇用を抱えている。同紙は「米国の雇用に大きな影響を与える可能性がある」と指摘した。

アマゾンは「当社全体の戦略を示すものではない」と報道を否定している。