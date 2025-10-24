¡ÚÄÅÇÈ²ÐºÒ¡Û¤¬È¯À¸¡ªÈòÆñÀè¤Î¥Ó¥ë¤¬ÍÆÇ¥¬¥¹¤ò´Þ¤ó¤À±ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÃÏ¹ö¡×¤È²½¤·¡Ä¸µÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¡¦Ä«²â¤¬À¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤ËºÇ¤â½ÅÍ×¤È¸ì¤Ã¤¿¡ã¿´¹½¤¨¡ä¤È¤Ï
ÃÏ¿Ì¤Î»´²Ò¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÃÏ¿ÌÂç¹ñ¡×ÆüËÜ¡£ÆÃ¤Ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¡×¤Ï¡¢º£¸å30Ç¯°ÊÆâ¤Ë¹â¤¤³ÎÎ¨¤Ç¤ÎÈ¯À¸¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£24Ç¯8·î¤Ë¤ÏµÜºê¸©Æü¸þÆç¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.1¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¡×¤òÈ¯É½¡£ÎóÅç¤Ë¶ÛÄ¥¤¬Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢ÌÊÌ©¤Ê¼èºà¤ò´ð¤Ë¤â¤È¤Ë¥Þ¥ó¥¬²½¤·¤¿¡ØÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¡Ù¤«¤é°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Ì¤Á¾Í¤ÎºÒ²Ò¤òÁ°¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«?¡¡»äÃ£¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«?¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¤È¤¡×¤¬Íè¤ëÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ö¸½¼Â¡×¡£
* * * * * * *
¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤³¤Î³¬ÃÊ¤Ç
¡Ú£±¡Û
¡Ú£²¡Û
Ç³¤¨À¹¤ë¥Ó¥ë¤òÃ¦½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¾Æ£¡¢¥¸¥¤¤µ¤ó¡¢µöÈå¡¢Ä«²â¤Î4¿Í¡£
ÀéÇÈ¤¬°ú¤»Ï¤á¤¿¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤ê²°¾å¤«¤é³°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÄãÁØ³¬¤«¤é³°¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ëÊý¤¬¸ÌÀ¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¸µ¼«±ÒÂâÂâ°÷¤ÎÄ«²â¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ä
¹ß¤ê¤¿¤È¤³¾¡Éé¡ª
¡Ú£³¡Û
¡Ú£´¡Û
Â³¤±¤Æ¡¢º£¤¤¤ë¥Ó¥ë¤Î²¿³¬¤¬²Ð¤Î³¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¡Ö¹ß¤ê¤¿¤È¤³¾¡Éé¡×¤À¤È¸ì¤ëÄ«²â¡£
¤½¤·¤ÆÈòÆñ¤¹¤ë¾å¤ÇºÇ¤â·Ù²ü¤¹¤Ù¤Â¸ºß¤¬¡Ö±ì¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡½¡½¡£
²ÐºÒ¤ÇºÇ¤â¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ï±ê¤Ç¤Ê¤¯±ì
¡Ú£µ¡Û
¡Ú£¶¡Û
²ÐºÒ¤Ç¶²¤ì¤ë¤Ù¤¤Ï±ê¤Ç¤Ê¤¯±ì¡£
¼ÂºÝ¡¢²ÐºÒ¤ËÈ¼¤¦»à°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤±¤É¤è¤ê¡¢°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¤Ê¤É¤Î¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÐºÒ»þ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë±ì¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½¡¢¤ï¤º¤«¤ËµÛ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤â¿ÍÂÎ¤Ë½ÅÆÆ¤Ê³²¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
¤Ê¤Î¤ÇÈòÆñ»þ¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯»ÑÀª¤òÄã¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢Å°Äì¤·¤Æ±ì¤òÈò¤±¤Æ¿Ê¤à¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀäÂÐ¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¡Ú£·¡Û
¡Ú£¸¡Û
ÈòÆñ»þ¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯´¥¤¤¤¿¥¿¥ª¥ë¤ä¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ç¸ý¸µ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¤¤¦¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿´¹½¤¨¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿Ä«²â¡£
Èà¤¬¸À¤¦¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÐºÒ¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡ÖÀ¸ÍýÅª¶ìÄË¡×¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡½¡½¡£
ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¤
¡Ú£¹¡Û
¡Ú10¡Û
±ì¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¡ãÌÔÎõ¤Ê»É·ã¡ä¤¬²ÐºÒ¸½¾ì¤Ë¤ÏÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£
Ã¯¤â¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢»×¹ÍÇ½ÎÏ¤â·àÅª¤Ë²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦´Ä¶²¼¤ÇÍýÀ¤ò¼º¤¨¤Ð¡¢ÂÔ¤Ä¤Î¤Ï¡Ö»à¡×¤Î¤ß¡ª
¤³¤ì¤«¤é¸þ¤«¤¦¤Î¤ÏÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¡½¡½¡£
ÃÏ¹ö¤À¡Ä¡¼¡¼
¡Ú11¡Û
Ä«²â¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â½Å¤¤¡¢²ÐºÒ¸½¾ì¤òÀ¸¤È´¤¯¤¦¤¨¤Ç¤Î¡Ö¿´¹½¤¨¡×¤òÊ¹¤¤¤¿4¿Í¡£
³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËÇ³¤¨À¹¤ë¥Ó¥ë¤«¤é¤ÎÈòÆñ¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ä¤â¤Î¤Ï°ìÂÎ¡½¡½¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì£²¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£