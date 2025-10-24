¡ÚÄÅÇÈ²ÐºÒ¡Û¤¬È¯À¸¡ªÈòÆñÀè¤Î¥Ó¥ë¤¬Í­ÆÇ¥¬¥¹¤ò´Þ¤ó¤À±ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÃÏ¹ö¡×¤È²½¤·¡Ä¸µÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¡¦Ä«²â¤¬À¸¤­±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤ËºÇ¤â½ÅÍ×¤È¸ì¤Ã¤¿¡ã¿´¹½¤¨¡ä¤È¤Ï

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´12Ëç)

ÃÏ¿Ì¤Î»´²Ò¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤­¤¿¡ÖÃÏ¿ÌÂç¹ñ¡×ÆüËÜ¡£ÆÃ¤Ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¡×¤Ï¡¢º£¸å30Ç¯°ÊÆâ¤Ë¹â¤¤³ÎÎ¨¤Ç¤ÎÈ¯À¸¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£24Ç¯8·î¤Ë¤ÏµÜºê¸©Æü¸þÆç¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.1¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¡×¤òÈ¯É½¡£ÎóÅç¤Ë¶ÛÄ¥¤¬Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢ÌÊÌ©¤Ê¼èºà¤ò´ð¤Ë¤â¤È¤Ë¥Þ¥ó¥¬²½¤·¤¿¡ØÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¡Ù¤«¤é°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Ì¤Á¾Í­¤ÎºÒ²Ò¤òÁ°¤Ë²¿¤¬µ¯¤­¤ë¤Î¤«?¡¡»äÃ£¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÀ¸¤­±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤«?¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¤È¤­¡×¤¬Íè¤ëÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ö¸½¼Â¡×¡£

* * * * * * *

Á°ÏÃ¤Ï¤³¤Á¤é

¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤³¤Î³¬ÃÊ¤Ç

¡Ú£±¡Û

¡Ú£²¡Û

Ç³¤¨À¹¤ë¥Ó¥ë¤òÃ¦½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¾Æ£¡¢¥¸¥¤¤µ¤ó¡¢µöÈå¡¢Ä«²â¤Î4¿Í¡£

ÀéÇÈ¤¬°ú¤­»Ï¤á¤¿¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤­¤Ê¤ê²°¾å¤«¤é³°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÄãÁØ³¬¤«¤é³°¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ëÊý¤¬¸­ÌÀ¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¸µ¼«±ÒÂâÂâ°÷¤ÎÄ«²â¡£

¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ä

¹ß¤ê¤¿¤È¤³¾¡Éé¡ª

¡Ú£³¡Û

¡Ú£´¡Û

Â³¤±¤Æ¡¢º£¤¤¤ë¥Ó¥ë¤Î²¿³¬¤¬²Ð¤Î³¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¡Ö¹ß¤ê¤¿¤È¤³¾¡Éé¡×¤À¤È¸ì¤ëÄ«²â¡£

¤½¤·¤ÆÈòÆñ¤¹¤ë¾å¤ÇºÇ¤â·Ù²ü¤¹¤Ù¤­Â¸ºß¤¬¡Ö±ì¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡½¡½¡£

²ÐºÒ¤ÇºÇ¤â¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ï±ê¤Ç¤Ê¤¯±ì

¡Ú£µ¡Û

¡Ú£¶¡Û

²ÐºÒ¤Ç¶²¤ì¤ë¤Ù¤­¤Ï±ê¤Ç¤Ê¤¯±ì¡£

¼ÂºÝ¡¢²ÐºÒ¤ËÈ¼¤¦»à°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤±¤É¤è¤ê¡¢°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¤Ê¤É¤Î¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

²ÐºÒ»þ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë±ì¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½¡¢¤ï¤º¤«¤ËµÛ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤â¿ÍÂÎ¤Ë½ÅÆÆ¤Ê³²¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£

¤Ê¤Î¤ÇÈòÆñ»þ¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯»ÑÀª¤òÄã¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢Å°Äì¤·¤Æ±ì¤òÈò¤±¤Æ¿Ê¤à¤Ù¤­¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£

ÀäÂÐ¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤

¡Ú£·¡Û

¡Ú£¸¡Û

ÈòÆñ»þ¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯´¥¤¤¤¿¥¿¥ª¥ë¤ä¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ç¸ý¸µ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¤¤¦¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¡£

¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿´¹½¤¨¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿Ä«²â¡£

Èà¤¬¸À¤¦¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÐºÒ¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡ÖÀ¸ÍýÅª¶ìÄË¡×¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡½¡½¡£

ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÍý²ò¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¤

¡Ú£¹¡Û

¡Ú10¡Û

±ì¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¡ãÌÔÎõ¤Ê»É·ã¡ä¤¬²ÐºÒ¸½¾ì¤Ë¤ÏÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£

Ã¯¤â¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢»×¹ÍÇ½ÎÏ¤â·àÅª¤Ë²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦´Ä¶­²¼¤ÇÍýÀ­¤ò¼º¤¨¤Ð¡¢ÂÔ¤Ä¤Î¤Ï¡Ö»à¡×¤Î¤ß¡ª

¤³¤ì¤«¤é¸þ¤«¤¦¤Î¤ÏÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¡½¡½¡£

ÃÏ¹ö¤À¡Ä¡¼¡¼

¡Ú11¡Û

Ä«²â¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â½Å¤¤¡¢²ÐºÒ¸½¾ì¤òÀ¸¤­È´¤¯¤¦¤¨¤Ç¤Î¡Ö¿´¹½¤¨¡×¤òÊ¹¤¤¤¿4¿Í¡£

³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËÇ³¤¨À¹¤ë¥Ó¥ë¤«¤é¤ÎÈòÆñ¤ò»Ï¤á¤ë¡£

¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ä¤â¤Î¤Ï°ìÂÎ¡½¡½¡£

¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì£²¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£