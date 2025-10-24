¡ÚÂ³Êó¡Û¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¼«Å¾¼Ö¤ÎÃËÀ¡Ê88¡Ë¤¬»àË´¡¡»à°ø¤Ï³°½ýÀ½Ð·ìÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¡Ú²¬»³¡Û
ºòÌë¡Ê23Æü¡Ë¡¢²¬»³»ÔËÌ¶èÃ¤Ì¦¤Î»ÔÆ»¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤È¼«Å¾¼Ö¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü①②¡Û»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿²¬»³»ÔËÌ¶èÃ¤Ì¦¤Î¸½¾ì
¤¤Î¤¦¸á¸å6»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¡Ö¼Ö¤È¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ú²èÁü①¡Û¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²¬»³»ÔËÌ¶èÀîÆþ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê63¡Ë¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤È¼«Å¾¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¬»³»ÔËÌ¶èÃæ»³Æ»¤ÎÃËÀ¡Ê88¡Ë¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼«Å¾¼Ö¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¸á¸å8»þ51Ê¬¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»à°ø¤Ï¡¢³°½ýÀ½Ð·ìÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£