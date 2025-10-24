ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が23日（日本時間24日）、敵地トロントのロジャースセンターで、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第1戦前日の会見に出席した。

今年は二刀流でWSに臨む大谷翔平投手について、昨年との違いを問われたロバーツ監督は「まったく違うものになるといいね。今回は健康な状態で臨めているのが大きい」とコメント。「去年は打席に立つのも精いっぱいだったけど、今年は本当にシリーズを左右できる準備ができていると思う。相手も慎重に攻めてくるだろうから、彼が賢く、我慢強くプレーできれば、彼自身にもチームにも良い結果が出るはずだ」と期待を寄せた。

大谷はブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦では投げて10奪三振、打って3本塁打と驚異的な活躍を見せたが、そこまでは結果が出ていなかった。「調子が完璧でなくても、相手は大谷の存在を意識しているか」と問われた指揮官は「もちろん。翔平が“次の打者”の段階でも既に存在感がある。バッターボックスに立つだけでゲームに影響を与える選手だ」と断言した。

昨年のWSではヤンキースを4勝1敗で退けた。その昨年よりも今年のチームの方が強いか？との問いには「そう思う。今年は翔平が健康だし、先発陣も充実してる。野手陣もケガ人がいない。だから去年より間違いなく良いチームだ」と自信を示した。