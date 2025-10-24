『ばけばけ』第4週「フタリ、クラス、シマスカ？」を振り返る
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第4週「フタリ、クラス、シマスカ？」の各回あらすじを振り返る。
【写真多数】豪華キャスト32人を紹介！高石あかり、吉沢亮、北川景子、堤真一ら
■第16回のあらすじ
傳（堤真一）の死から数日、機織り工場は閉鎖が決まり、トキ（高石あかり）は仕事を失ってしまう。借金取り・森山（岩谷健司）は容赦なく松野家に返済を要求し、トキに遊女となるよう提案する。それでも、なんとかなるとお気楽な松野家の面々の中、銀二郎（寛一郎）は一人、危機感を覚える。銀二郎はトキを守るため、仕事を増やそうと森山に仕事を紹介してもらうが、朝から朝まで働くことになった銀二郎の負担は相当なものだった。
■第17回のあらすじ
出奔した銀二郎（寛一郎）を探し、東京を訪れたトキ（高石あかり）。銀二郎が住む下宿でトキは、松江随一の秀才・錦織友一（吉沢亮）と出会う。さらに銀二郎と一緒に住んでいるという松江出身の帝大生・根岸（北野秀気）と若宮（田中亨）も合流し、トキは錦織たちと銀二郎の帰りを待つ。一方、松江では司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）がトキがこのまま帰ってこないのではと不安を感じていた。
■第18回のあらすじ
銀二郎（寛一郎）を探しに東京に来たトキ（高石あかり）は、銀二郎と一緒に暮らす松江出身者の錦織（吉沢亮）、根岸（北野秀気）、若宮（田中亨）と出会う。みんなで銀二郎の帰りを待つ中、トキは錦織たちに銀二郎との関係を話し始める。そんな中、銀二郎が下宿に戻り、トキと銀二郎は再会。松江へ一緒に帰ろうと復縁を願うトキに銀二郎の返事は？
■第19回のあらすじ
東京で再会したトキ（高石あかり）と銀二郎（寛一郎）。松江で一緒に暮らしたいトキと、東京で夫婦をやり直したい銀二郎。答えがでないまま迎えた翌朝、仕事にでかける銀二郎を、トキは夫婦に戻ったかのように見送るのだった。一方、松江では勘右衛門（小日向文世）が親戚のタエ（北川景子）の元を訪ね、トキが松江に帰らない可能性を伝えていた。
■第20回のあらすじ
下宿では教員試験を終えた錦織（吉沢亮）の慰労会が行われ、トキ（高石あかり）はお祝いの出し物を披露することになり、大好きな怪談を提案する。一方、松江に残った松野家では、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）が、トキが松江には帰らないであろうと覚悟していた。翌朝、トキは銀二郎（寛一郎）とはじめての西洋風の朝食を味わうことになる。
