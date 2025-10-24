¡ÖÁí¥¹¥«¥ó¤¯¤é¤Ã¤¿¡×¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¡¡²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡¢¡Ø¶âÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¤Ç¤Î¡È¥È¥é¥¦¥Þ¡É¤È¡È´¶¼Õ¡É
NEWS¤Î²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤¬3Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÃæÈøÌÀ·Ä¤Î¤¤Ä¤Í¤µ¡¼¤ó¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¤Ç¤Î¡È¶ì¤¤»×¤¤½Ð¡É¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
ÉðÅÄÅ´Ìð
¡ûÉðÅÄÅ´Ìð¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤Ç¡Ö·ÈÂÓÌÄ¤é¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×
Æ±¥É¥é¥Þ¤ÎÂè6¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¶¦±é¤·¤¿²ÃÆ£¤ÈÃæÈø¡£Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢²ÃÆ£¤¬¡¢¡Ö²¶¤Î¤³¤È·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤? ¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¿´¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÃæÈø¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö·ÈÂÓÌÄ¤é¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤È´Þ¤ß¾Ð¤¤¡£²ÃÆ£¤Ï¡¢¡Ö·ÈÂÓÌÄ¤é¤·¤¿»ö·ï¤¢¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢²¶¡¢ËÜÅö¤ËÁí¥¹¥«¥ó¤¯¤é¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¤³¤Ü¤·¡¢¡ÖËÜÈÖÃæ¤Ë¡¢ÅÅ¸»ÀÚ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥Þ¥Ê¡¼¥â¡¼¥É¤òÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¡Ö·ë¹½Âç¤¤¤Î®¤ì¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡£ÉðÅÄ¤µ¤ó¤¬µ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¼Çµï¤ÎÄ¾Á°¤Ç¡¢²¶¤¬·ÈÂÓÌÄ¤é¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
ËÜÈÖÃæ¤Ë·ÈÂÓ¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö²¶¤ÏÀÄ¤¶¤á¤¿¤Þ¤Þ¡¢¡ÈËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó!¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤¢¤È¡¢ÉðÅÄ¤µ¤ó¤¬¥»¥ê¥Õ¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¿²ó¤â³ú¤ó¤Ç¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢ÃæÈø¤â¡¢¡ÖÄÁ¤·¤¯¡£º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¤Ê¤ó¤È¤«»£±Æ¤ò½ª¤¨¤ë¤â¡¢¡Ö´ÆÆÄ¤Î¥¸¥ã¥¤¤µ¤ó(Ê¡ß·¹îÍº)¤¬¡¢¥µ¥Ö¤«¤é¹ß¤ê¤ÆÍè¤Æ¡£¡È¥Æ¥á¥§¤éÁû¤¤¤Ç¤ó¤¸¤ã¤Í¤§!¡É¤Ã¤ÆÈ¢ÇÏ½³Èô¤Ð¤·¤ÆÊ´ºÕ¤·¤Æ¡£¥¸¥ã¥¤¤µ¤ó¤ÎÂ¤â¹üÀÞ¤·¤¿¡×¤ÈºÇ°¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¡È¤ªÁ°¡¢²¶¤é¤Ë¤â¸À¤¦¤³¤È¤¢¤ë¤À¤í?¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£²¿¿Í¤«¤ÎÀ¸ÅÌ¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤Æ¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
»£±Æ»þ¡¢Ãæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿ÃæÈø¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ì°ÊÍè¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¸½¾ì¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ï¥·¥Ó¤ì¤¿¡£¡Ø¶âÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¤Ç°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£²ÃÆ£¤â¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ËÂç¿Í¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Ï¤´¤á¤ó¤Í¡×¤ÈÌó24Ç¯±Û¤·¤Ë¼Õºá¡£Ãå¿®²»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Steady&Co.¤Î¡Ö½Õ²Æ½©Åß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¢¤ì°ÊÍè¡¢Ä°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ê¡£¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¿ôÇ¯Á°¡¢¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëË¡Î§ÁêÃÌ½ê¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö¼Õ¤ê¤¿¤¤¿Í¡×¤È¤·¤ÆÉðÅÄÅ´Ìð¤òµó¤²¤¿¤È¤¤¤¦²ÃÆ£¡£¡Ö¤³¤Î·ï¤Î¼Õºá¤ò¤Á¤ã¤ó¤È²þ¤á¤Æ¤·¤Æ¡£¤´ËÜ¿Í¤ÏÍè¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ª¼ê»æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤½¤Î¤³¤È¤â¤ªµö¤·¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¡Ø¼ºÇÔ¤·¤Æ¿Í¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê(¤³¤È¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ)¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÃæÈø¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¶âÈ¬ÀèÀ¸!¡×¤È¶½Ê³¡£²ÃÆ£¤â¡ÖÂ´¶È¤·¤Æ¤â¤Þ¤ÀÀèÀ¸¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À!¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤½¤Î¸å¤â¤Þ¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤´ÈÓ¤â¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ê¤¡¡Á¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×¡Ö¤³¤Î¥³¥é¥Ü´ò¤·¤¹¤®¤ë!¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÇ»¤¤ÂÐÃÌ¡×¡Ö¥Ï¥»¥±¥ó³Ê¹¥ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Á¥å¥¦²Ä°¦¤«¤Ã¤¿!¡×¡Ö¼¡¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¡¼¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!!¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ÃæÈøÌÀ·Ä¤Ï¡¢2020Ç¯3·î¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÃæÈøÌÀ·Ä¤Î¤¤Ä¤Í¤µ¡¼¤ó¡Ù¤ò³«Àß¡£¶¦±é¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤äÇúÇã¤¤´ë²è¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ÎÌ©Ãå¡¢¶á¶·Êó¹ð¤Ê¤É¤³¤ì¤Þ¤Ç600ËÜ°Ê¾å¤ÎÆ°²è¤òÇÛ¿®¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï85Ëü¿Í¡¢Îß·×ºÆÀ¸¿ô¤Ï2²¯8,000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡£Â©»Ò¤Î¡È¥È¥«¥²¤¯¤ó¡É¤â¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤ÇÅÙ¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉðÅÄÅ´Ìð
