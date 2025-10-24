『カメラを止めるな!』ブレイク俳優、年収1億円超えのエリート経営者とお見合い 趣味の話で意気投合するも…
ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#7が、17日に配信された。
『ダマってられない女たち season2』場面カット (C)AbemaTV,Inc.,
○過去の壮絶な恋愛遍歴を告白
番組では、映画『カメラを止めるな!』(17)でブレイクした俳優・しゅはまはるみが、本気の婚活に挑む姿に密着した。
成婚率80%のカリスマ婚活アドバイザー・植草美幸氏の「味方がいてくれて良かったというようになってもらいたい」という言葉に涙をこぼすしゅはま。「いろんな人に会った方がいい」というアドバイスのもと、年収1億円超えの中村倫也似のエリート経営者とのお見合いに挑んだ。
お見合いでは、趣味のキャンプや漫画の話で意気投合するも、アドバイザーの「素のままでいっちゃダメよ」という助言を忘れ、「アルバイトもしてる」とつい素の自分をさらけ出してしまう。
それでも、見事デートの約束を取り付け、さらに別の婚活パーティーでも40代男性とマッチング。「頼っていいんだ、甘えていいんだっていう風に気持ちが変わった」「これから幸せになれそうな気がする」と婚活を通して自信を取り戻し、前向きに変化していく姿にスタジオも「結婚しそう!」と大興奮。
番組の最後には、2人の男性とのデートに進展があったことも報告された。
【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。
『カメ止め』俳優・しゅはまはるみ（51）、婚活で変化した恋愛観とは？- ABEMA(アベマ) (@ABEMA) October 16, 2025
『ダマってられない女たち season2』場面カット (C)AbemaTV,Inc.,
○過去の壮絶な恋愛遍歴を告白
番組では、映画『カメラを止めるな!』(17)でブレイクした俳優・しゅはまはるみが、本気の婚活に挑む姿に密着した。
成婚率80%のカリスマ婚活アドバイザー・植草美幸氏の「味方がいてくれて良かったというようになってもらいたい」という言葉に涙をこぼすしゅはま。「いろんな人に会った方がいい」というアドバイスのもと、年収1億円超えの中村倫也似のエリート経営者とのお見合いに挑んだ。
それでも、見事デートの約束を取り付け、さらに別の婚活パーティーでも40代男性とマッチング。「頼っていいんだ、甘えていいんだっていう風に気持ちが変わった」「これから幸せになれそうな気がする」と婚活を通して自信を取り戻し、前向きに変化していく姿にスタジオも「結婚しそう!」と大興奮。
番組の最後には、2人の男性とのデートに進展があったことも報告された。
【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。
『カメ止め』俳優・しゅはまはるみ（51）、婚活で変化した恋愛観とは？- ABEMA(アベマ) (@ABEMA) October 16, 2025